Özhaseki: “Hakkımda ‘vur’ emri verildiği dönemler oldu” Özhaseki: “Kayseri Büyükşehir, bin 397 belediye arasında bir tanedir”

TV Kayseri’de yayınlanan programda Murat Metiner ve Ömer Faruk Hamurcu’nun konuğu olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Özhaseki, önemli açıklamalar yaptı. Yerel gündemi değerlendiren Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin diğer belediyelere kıyasla önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini söyledi. Özhaseki, “Kamu yatırımları az değil. En büyük yatırımlar şu dönemde yapılıyor. Kış gününde yeni raylı sistem hattında çalışma yapılıyor. Havaalanında genişletme yapılıyor. Yaşaması kolay bir şehirdeyiz. Daha ne olsun. Belediyemizin şu anda 26 milyon metrekare tapusu var. 81 vilayet içerisinde elektrik şirketine sahip olan bir Allah’ın kulu belediye var mıdır? Bin 397 belediye içerisinde bir tane Kayseri Büyükşehir Belediyesidir. Hızlı tren diyorlardı ne oldu, ihalesi yapıldı. Buna da bakın. Kayseri birinciliğe çıktı kamu yatırımlarında. Çok şükür biz ne yaptığımızı biliyoruz. Bunca sıkıntılı ortamda Kayseri hızlı tren ihalesi yapıldıysa, muhalefet arkadaşların ‘elinize sağlık’ demesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

‘AK PARTİ İKTİDARI MUHALİFLERİN ÖNÜNÜ KESMİYOR’

Muhalif partilerin yönettiği belediyelerin AK Parti iktidarı tarafından önünün kesildiği yönündeki suçlamalara da cevap veren Özhaseki, “İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Aydın gibi şehirlerin belediyelerde herhangi bir iş yapılmıyor. Akılları ermiyor ve bilmiyorlar. Zaten bunu yapmak için de gelmediler. ‘Önümüzü AK Parti iktidarı kesiyor’ diyorlar. Bunlar ön kesme görmemiş. Biz 28 Şubat sürecini yaşadık. Kapıdaki müfettişlerden içeri girilmiyordu. Kaç tane müfettiş geldi, kaç dava açıldı hakkımda hatırlamıyorum. Sürekli mahkemelere gidiyor ardından belediyeye gelip çalışıyordum. Paranızı kesiyor muyuz, hayır. Bir tek kuruş bile kesilmedi sizden. Siz İstanbul’da, Ankara’da nara atmıştınız. Bu şehirlerin hükümete ihtiyacı yok diyerek. Ne oldu şimdi ne değişti. Biz sizin önünüzü nasıl kesiyoruz? Bunlar ne diyorlarsa tersini yapan bir grup. Bunların belediyeciliği insanlara eziyetten ibaret. Ne önleri kesiliyor, ne paralarının kesildiği var ne de işlemlerine mani olan bir Allah’ın kulu var. Bunlar algı operasyonudur. 6 genel başkanı bir araya getirmek için çok uğraştılar. Bu çabaların neticesinde bir araya geldiler. Daha nasıl oturma düzeni olacağı bile tartışıldı. Bir araya gelip nasıl oturacaklarını 1 ay tartışan adamlar ciddi meseleleri 3-5 asır tartışır ve bu işin altından kalkamaz. Koalisyon hükümetleri modeli özenilecek bir durum değildir” dedi.

‘ÖZHASEKİ’Yİ VURUN DİYE PARA PAZARLIĞI YAPILDI’

Mehmet Özhaseki, geçmiş dönemlerde hakkında ‘vur’ emri verildiğini de belirterek, bunun için para pazarlığının bile yapıldığını söyledi. Özhaseki, “Bana burada yapılan tertipleri herkes biliyor. Jandarma tarafında ‘Özhaseki’yi vurur musun?’ diye pazarlıklar yapıldı. Emniyet yakaladı bunları. Yakalanınca da ‘şaka yaptık’ dediler. Para pazarlığı bile yaptılar. Bu tüm kayıtlarda var. Zamanında bu kötü günleri gördük” ifadelerini kullandı.