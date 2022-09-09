Özhaseki'den Kayseri OSB yönetimine hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Mehmet Yalçın ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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  • 09.09.2022 18:35
  • Güncelleme: 09.09.2022 18:45
Özhaseki'den Kayseri OSB yönetimine hayırlı olsun ziyareti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Mehmet Yalçın ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’yi, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Yönetim Kurulu Başkanvekili Murat Yibur, Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır, Nihat Bozkurt ve Nuri Çetinçağlar ile denetim kurulu üyeleri Mustafa Gengeç ve Mehmet Yusuf Sarıalp karşıladı.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri’nin sanayi ve ticaretle yoğrulmuş bir kent olduğunu ve Kayseri OSB’nin de bu bakımdan önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Kayseri OSB’de 24 Haziran’da yapılan seçim sonucunda Mehmet Yalçın başkanlığında göreve gelen yeni yönetime hayırlı olsun dileklerinde bulunan Özhaseki, Başkan Mehmet Yalçın ve yönetimine başarılar diledi.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Başkan Yalçın, Kayseri OSB’nin gelişiminin hızlanması için gayret göstereceklerini ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin Kayseri OSB ziyaretinde, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kayseri Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan ve AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu.

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İHA

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