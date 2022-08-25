Özhaseki'den Çetin Arık'a 2. tazminat davası

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’a kendisi hakkındaki iddiaları nedeni ile 2. kez tazminat davası açtı.

Özhaseki’nin avukatı Mehmet Savruk, açılan dava ile ilgili yayımladığı açıklamasında, Arık’ın gerçek dışı olayları gerçek gibi ortaya attığını belirterek, “Bilindiği gibi FETÖ devletimizi tüm kurumları ile ele geçirmek amacı taşıyan çok tehlikeli, çok sinsi, organize ve kan döken silahlı bir terör örgütüdür. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, 20.08.2022 tarihli basın açıklamasında; müvekkilim olan AK Parti Genel Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Sayın Mehmet Özhaseki’yi, FETÖ ile irtibatlandırmaya çalışmak için akıl almaz iddialar öne sürüp akla ziyan, yalan ve iftiralarla dolu açıklamalarda bulunmuştur. Açıktır ki, basında yer alan Çetin Arık’ın üretilmiş iftira ve yalanları; müvekkilimin kişisel haklarına tecavüz nitelikli, onur, şeref ve saygınlığına yönelik olup açık bir hakaret ve itibar suikastıdır. Herkes çok iyi bilir ki, Sayın Mehmet Özhaseki, 25 yıllık kamu görevinde kesinlikle FETÖ’ye bir kuruş yardım etmemiş ve 1 metrekare arsa vermemiştir. Asla FETÖ’nün, örgüte üye devşiren buluşmalarına, sohbetlerine katılmamıştır. Kamu görevi süresince yüzlerce bürokrat atamasına imza atmış, bu yöneticilerin hiçbiri de FETÖ’cü çıkmamıştır. Sayın Mehmet Özhaseki, kamunun cebinden 5 kuruş çıkmadan şehrine kazandırdığı devasa eserler ve vizyon projeler ile Kayseri’ye bir ufuk çizmiş ve Türkiye’de taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmıştır. Sayın Özhaseki’nin yaptığı birbirinden kıymetli projeler, örnek alınmış onlarca şehirde uygulanmıştır. Bugün görüyoruz ki, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, gerçek dışı olay ve isnatları gerçekmiş gibi ortaya atmış, iftira ve yalan dolu bir ruh haliyle algı yaratma gayretine ve gafletine düşmüştür” ifadelerine yer verdi.

Savruk, yapılan iftiraların hesabının hukuk yoluyla sorulacağını belirterek, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“FETÖ’cüler suçlarını örtmek için bilindik bir taktiklerini “Çamur at paravan yap, izi kalsın” oyunlarını oynayarak pek çok isme itibar suikastı yapmışlardır. Çetin Arık’ın da sözde kaynak gösterdiği isimler katıksız FETÖ’cüler olup, bu bilindik taktikle şehrimizin kıymetli bürokrat ve siyasilerini kendilerine kalkan yapmak adına iftira atmaktan geri durmamışlardır. Bu ve benzeri iftiraların hukuk yoluyla yalan olduğu defalarca anlaşılmış ve bu iftiraları atanlar ve farklı platformlarda yayanlar mahkûmiyet kararı almışlardır. Yine Çetin Arık, parti içindeki rakiplerini elimine ederek öne çıkmak adına; Kayseri’de itibarı olan ve Kayseri’nin her bir köşesinde emeği olan Sayın Mehmet Özhaseki’ye, iftiralar ederek öne çıkmaya çalışmaktadır. Yaptığı binlerce icraat ile toplumun takdirini kazanan müvekkilim Sayın Özhaseyi’yi; silahlı, sinsi, kan döken bir örgüt ile irtibatlandırma gafletinde bulunmak; en hafif ifadeyle vicdansızlıktır, insafsızlıktır ve müvekkilime iftira ve yalan atmaktır. Yine kamuoyunu bilinçli şekilde yanıltmak, yalan ve iftiralarla dolu olumsuz ve yıpratıcı bir algı oluşturma çabasıdır. Aziz milletimiz bu iftiralara karşı 2023’te demokratik cevabını şüphesiz verecektir. Biz de hukuk yoluyla bu iftiranın hesabını soracağız. Bu nedenle Çetin Arık hakkında Kayseri 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde ikinci kez tazminat davası ikame etmek zaruriyeti hâsıl olmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur.”