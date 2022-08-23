Özhaseki, Arık'a dava açtı

 Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki hakkında 'Sen trollüğü bırak da gerçekleri açıkla.

PAYLAŞ
  • 23.08.2022 19:19
  • Güncelleme: 23.08.2022 19:19
Özhaseki, Arık'a dava açtı

 Sen önce 15 trilyona yaptırdığını söylediğin ama sayıştayın 2018 yılından beri bulamadığı köprüyü anlat. Bu dünyada yaptıklarının hesabını veremezsin Bari ahiretini kurtar” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama sonrasında Mehmet Özhaseki’nin Avukatı Mehmet Savruk, Arık’a tazminat davası açtıklarını açıkladı. 

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri (CHP) Milletvekili Çetin Arık, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki hakkında “Sen trollüğü bırak da gerçekleri açıkla.  Sen önce 15 trilyona yaptırdığını söylediğin ama sayıştayın 2018 yılından beri bulamadığı köprüyü anlat. Bu dünyada yaptıklarının hesabını veremezsin Bari ahiretini kurtar” ifadelerini kullanmıştı. Çetin Arık’ın yaptığı bu paylaşım sonrasında Mehmet Özhaseki’nin Avukatı Mehmet Savruk’tan açıklama geldi. Savruk, Çetin Arık hakkında tazminat davası açıktıklarını, ayrıca diğer iddiaları hakkında da davalar açacaklarını söyledi. Savruk, yaptığı açıklamada “CHP Kayseri Milletvekili maalesef bu yöntemi benimsemiş, müvekkilimin kişilik haklarına ölçüsüz ve gerçek dışı ithamlarla ihlal edilen bir etkinliğe dönüştürme gayreti içerisine düşmüştür. CHP Milletvekilinin ve mensubu olduğu siyasi partinin amacı periyodik aralıklarla ve sistematik bir şekilde kamuoyunda bir algı yönetimi yaratmaktır. Zira ortada yapılıp da hesabı verilmeyen bir köprü olmadığı gibi, bu yönde oluşturulmuş sayıştay raporu da bulunmamaktadır. Takdir edilmelidir ki, hiçbir bilgiye dayanmadan asılsız sözleri yaymak, yalan ve iftiraları gerçekmiş gibi kamuoyuna sunmak bir insanlık suçudur. İnsanlığa ihanettir. CHP Kayseri milletvekili hakkında Kayseri Asliye Hukuk Mahkemesinde manevi tazminat davası ikame edilmiştir. Vekilin diğer iddiaları ile ilgili ayrıca davalar ikame edilecektir” ifadelerini kullandı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Vali Çiçek: 'Kayseri'nin kültürel özelliklerini Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz'

Vali Çiçek: 'Kayseri'nin kültürel özelliklerini Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz'

Uzmanından öneri: 'Altın almanın tam zaman'

Uzmanından öneri: 'Altın almanın tam zaman'

Erciyes Teknopark, nitelikli yazılımcılar yetiştirmek için ıcmpd ile hibe sözleşmesi imzaladı

Erciyes Teknopark, nitelikli yazılımcılar yetiştirmek için ıcmpd ile hibe sözleşmesi imzaladı

Katkı payı okul bıraktırmasın

Katkı payı okul bıraktırmasın

Musahacılı Mahallesi'nde 'musluklardan kum akıyor' iddiası

Musahacılı Mahallesi’nde ‘musluklardan kum akıyor’ iddiası

Melikgazi Belediyesi Diyabetli Çocuklara Sensörlü Şeker Ölçüm Cihazı Dağıttı

Melikgazi Belediyesi Diyabetli Çocuklara Sensörlü Şeker Ölçüm Cihazı Dağıttı

Çok Okunanlar
1
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

2
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

3
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

4
Kumsmall'daki K-POP konseri iptal edildi

Kumsmall’daki K-POP konseri iptal edildi

5
Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

6
Kütüphaneler şehri Kayseri'ye Büyükşehir'den 9'uncu kütüphane

Kütüphaneler şehri Kayseri'ye Büyükşehir'den 9'uncu kütüphane

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vali Çiçek: 'Sanayi, Kayseri'nin milli sporudur'

Vali Çiçek: “Sanayi, Kayseri’nin milli sporudur”

Merkez Bankası faiz düşürürken, döviz ve altın neden düşüyor?

Merkez Bankası faiz düşürürken, döviz ve altın neden düşüyor?

DAHA FAZLA
Özhaseki, Arık'a dava açtı

Özhaseki, Arık’a dava açtı

Aranan kadın balkondan atladı, polisten kaçamadı

Aranan kadın balkondan atladı, polisten kaçamadı

Soğutma kulesi kampanya öncesine yetişecek

Soğutma kulesi kampanya öncesine yetişecek

Başkan Çopuroğlu: 'Kayseri eğitim, öğretim şehri olma noktasında bir ivme kazanıyor'

Başkan Çopuroğlu: 'Kayseri eğitim, öğretim şehri olma noktasında bir ivme kazanıyor'

Başkan Büyükkılıç'tan Kocasinan'da muhtarlarla istişare toplantısı

Başkan Büyükkılıç'tan Kocasinan'da muhtarlarla istişare toplantısı