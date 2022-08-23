Özhaseki, Arık’a dava açtı

Sen önce 15 trilyona yaptırdığını söylediğin ama sayıştayın 2018 yılından beri bulamadığı köprüyü anlat. Bu dünyada yaptıklarının hesabını veremezsin Bari ahiretini kurtar” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama sonrasında Mehmet Özhaseki’nin Avukatı Mehmet Savruk, Arık’a tazminat davası açtıklarını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri (CHP) Milletvekili Çetin Arık, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki hakkında “Sen trollüğü bırak da gerçekleri açıkla. Sen önce 15 trilyona yaptırdığını söylediğin ama sayıştayın 2018 yılından beri bulamadığı köprüyü anlat. Bu dünyada yaptıklarının hesabını veremezsin Bari ahiretini kurtar” ifadelerini kullanmıştı. Çetin Arık’ın yaptığı bu paylaşım sonrasında Mehmet Özhaseki’nin Avukatı Mehmet Savruk’tan açıklama geldi. Savruk, Çetin Arık hakkında tazminat davası açıktıklarını, ayrıca diğer iddiaları hakkında da davalar açacaklarını söyledi. Savruk, yaptığı açıklamada “CHP Kayseri Milletvekili maalesef bu yöntemi benimsemiş, müvekkilimin kişilik haklarına ölçüsüz ve gerçek dışı ithamlarla ihlal edilen bir etkinliğe dönüştürme gayreti içerisine düşmüştür. CHP Milletvekilinin ve mensubu olduğu siyasi partinin amacı periyodik aralıklarla ve sistematik bir şekilde kamuoyunda bir algı yönetimi yaratmaktır. Zira ortada yapılıp da hesabı verilmeyen bir köprü olmadığı gibi, bu yönde oluşturulmuş sayıştay raporu da bulunmamaktadır. Takdir edilmelidir ki, hiçbir bilgiye dayanmadan asılsız sözleri yaymak, yalan ve iftiraları gerçekmiş gibi kamuoyuna sunmak bir insanlık suçudur. İnsanlığa ihanettir. CHP Kayseri milletvekili hakkında Kayseri Asliye Hukuk Mahkemesinde manevi tazminat davası ikame edilmiştir. Vekilin diğer iddiaları ile ilgili ayrıca davalar ikame edilecektir” ifadelerini kullandı.