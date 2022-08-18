Özhaseki: “Ankara-Niğde Otoyolu’nun, Kırşehir-Kayseri bağlantısının yol işaretlemeleri tamamlandı”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Niğde-Ankara otoyolu üzerinde Kırşehir-Kayseri yol işaretlemesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İşaretlemenin tamamlandığını belirten Özhaseki, paylaşımında “Ankara-Niğde Otoyolu’nun Kırşehir-Kayseri bağlantısının yol işaretlemeleri tamamlandı ve hizmete açıldı. Kayserimize hayırlı olsun. Yolculuk yapan bütün vatandaşlarımıza güvenli sürüşler diliyorum” ifadelerine yer verdi.