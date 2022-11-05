Özhaseki: '5-6 şiddetinde deprem oluyor, ölümlerle karşı karşıya kalıyorsak suç bizde'

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Eğer Japonya'da 7,5 şiddetinde deprem oluyor, herkes sıcacık yatağında yatıyorsa, bizde de 5-6 şiddetinde deprem oluyor ölümlerle karşı karşıya kalıyorsak suç bizde dedi.

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  • 05.11.2022 21:59
  • Güncelleme: 06.11.2022 09:24
Özhaseki: '5-6 şiddetinde deprem oluyor, ölümlerle karşı karşıya kalıyorsak suç bizde'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, "Eğer Japonya’da 7,5 şiddetinde deprem oluyor, herkes sıcacık yatağında yatıyorsa, bizde de 5-6 şiddetinde deprem oluyor ölümlerle karşı karşıya kalıyorsak suç bizde" dedi.

Kocasinan ilçesinde katıldığı kentsel dönüşüm temel atma töreninde konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, evlerin depreme dayanıklı olması gerektiğini vurguladı. Özhaseki, "Kentsel dönüşüm Türkiye için bir mecburiyettir. İki nedenle mecburiyettir. Birincisi; refahın arttığı, gelişmenin olduğu bir ortamda herkesin güzel evlerde oturma hakkı var. İkincisi de; son yüz yıl içerisinde Türkiye’de 6 ve üzeri şiddette deprem sayısı neredeyse 60’e yaklaştı. Ölen insan sayısı ise 82 bin. 82 bin canımızı depremde kaybettik. Doğanın kanunudur, Allah böyle yaratmış, yer altında bir hareketlilik var. Buna uygun davranmak icap ediyor. Müslüman insanlarız. Ama Allah da insanoğluna akıl vermiş. Bilim diye bir şey var. Eğer Japonya’da 7,5 şiddetinde deprem oluyor herkes sıcacık yatağında yatıyorsa, bizde de 5-6 şiddetinde deprem oluyor ölümlerle karşı karşıya kalıyorsak orada suç bizde. O yüzden evlerimizi depreme dayanıklı yapmak zorundayız" diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
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