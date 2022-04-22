Özel Sporcular Atletizm İl Birinciliği Yarışları tamamlandı

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün özel sporcuları, Atletizm İl Birinciliği Yarışları’nda 2 birincilik ve bir de ikincilik derecesi elde etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Özel Sporcular Atletizm İl Birinciliği Müsabakaları 3 Nolu Çim Saha Atletizm Pistinde yapıldı. Yarışmalara Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Gençlik ve Spor Kulübü’nden 7 sporcu katıldı. Yarışmalar sonrasında Down Sendromlular Büyük Kadınlar kategorisinde Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’nde eğitimlerini sürdüren Münise Yılmaz ve Otizm Büyük Erkeklerde Yasin Tuzköylü il birincisi oldu.

Otizm Büyük Erkekler Kategorisinde Ekrem Civan ise il ikincisi olarak bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Yarışlarda dereceye giren sporculara madalyaları Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu İl Temsilcisi Tarkan Güney ve Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Feralan tarafından düzenlenen törenle verildi.

Tören sonrasında Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün özel sporcuları ile birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek bölge şampiyonasında başarılar diledi.