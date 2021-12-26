Köpek saldırısından nasıl korunabiliriz

Kütahya'da, Veteriner Hekim Taha Acar, sokak köpekleri ile karşılaşıldığında heyecan yapılmaması ve kaçılmamasını vurgulayarak, köpeğin üstüne gidilmemesi gerektiğini söyledi.

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  • Güncelleme: 26.12.2021 12:06
Köpek saldırısından nasıl korunabiliriz
Kütahya'da, Veteriner Hekim Taha Acar, sokak köpekleri ile karşılaşıldığında heyecan yapılmaması ve kaçılmamasını vurgulayarak, köpeğin üstüne gidilmemesi gerektiğini söyledi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kütahya’da, Veteriner Hekim Taha Acar, sokak köpekleri ile karşılaşıldığında heyecan yapılmaması ve kaçılmamasını vurgulayarak, köpeğin üstüne gidilmemesi gerektiğini söyledi.

Sokakta yaşayan can dostlarımız köpeklerle ilgili olarak son günlerde artan köpek saldırısı haberi sonrası saldırgan köpeklerden nasıl korunuruz sorusu akıllara geldi.

Veteriner hekim Taha Acar, “Can dostlarımız sokak hayvanlarında da bizler gibi karakterler var. Bazıları saldırgan, bazıları ise sevecen olabiliyorken bazıları ise hareketlerimizi tehdit olarak algılayabiliyor. Bir köpeği öncelikli olarak tehdit sergileyerek yaklaşmamak gerekiyor. Ona yaklaşırken önce onun güvenini kazanmak, baş kısmında başlayarak arkaya doğru seve seve gitmek onun hissini alabilmek gerekiyor. En önemlilerinden biri ise bir köpek ile göz göze gelmemek gerekiyor çünkü bazı köpekler göz göze gelindiğinde tehdit olarak algılaya biliyorlar. Sokakta köpekler ile karşılaşıldığında köpeklerden kaçmamak gerekiyor, eğer biz kaçarsak o bunu oyunda zannedebilir yada tehdit olarak da algılayabilir ve bizi kovalamaya başlar. Can dostlarımız baya hisli hayvanlar oldukları için korku salgıladığımızda vücutta o adrenalin olarak yansıyor ve köpeklerde bu hissedebiliyorlar. Kendilerini tehlikede hisseden köpekler ise kendimi savunmam gerekiyor diyorlar. Aslına bakarsanız bu konuda onlarında bir suçu yok onların hissel duyguları olarak söyleyebiliriz” dedi.

"Köpeğe tehlikede olduğunuzu hissettirecek her türlü hareketten kaçının"

Köpek saldırısına karşı yapılması gerekenlerden bahseden Taha Acar, “Köpekler ile karşılaşılınca ilk kural kaçmamak, köpeğin üstüne doğru gitmemek ve köpeğe tehlikede olduğunu hissettirecek her türlü hareketten kaçınmak gerekiyor. Köpekle karşılaşınca kafamızda bir rota çizip köpeğe bakmadan direk oraya doğru yürüyebiliriz. Siz böyle yaparsanız köpekte havlayarak kendini geriye doğru atacaktır ve bu benim için bir tehdit değilmiş diyecektir. Saldırı maruz kalırsak eğer, üzerimizde kalın bir şey varsa o kısmı ısıttırıp ilk etap da o hıncını aldırtmak ve def etmek saldırıda yapılabilecek en son çare diyebiliriz. Köpek ısırmışsa eğer ısırılan bölgeyi vatikon ya da bol köpüklü su ile temizledikten sonra bir sağlık kuruluşuna giderek kuduz aşısı yaptırılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

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