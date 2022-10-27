Özel'den özel istek: 'Genel başkanınızı değiştirin'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Kayseri'de esnaf gezisi sırasında kendisine 'Genel başkanınızı değiştirin' diyen esnafa, 'O CHP'lilerin bileceği iş' cevabını verdi.

PAYLAŞ
  • 27.10.2022 21:15
  • Güncelleme: 28.10.2022 09:53
Özel'den özel istek: 'Genel başkanınızı değiştirin'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Kayseri’de esnaf gezisi sırasında kendisine “Genel başkanınızı değiştirin” diyen esnafa, “O CHP’lilerin bileceği iş” cevabını verdi.

CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Resepsiyonu’na katılmak için Kayseri’ye gelen CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, parti binasında yaptığı toplantının ardından esnaf ziyareti yaptı. Yaptığı ziyaretler sırasında bir esnafın “Bir partinin temsilcisi olarak geziyorsunuz. Başımızın üzerinde yeriniz var. Bizler sizin adayınızı tanımak istiyoruz. Eskiden kadınlar hamile kalınca cinsiyet öğrenmek için hocalara giderlerdi, sizin adayınız da öyle oldu. Biz adayınızı tanımak istiyoruz. Vatandaş olarak kendi görüşümü söylüyorum. Genel başkanınızı değiştirin. Yoksa boşuna emek harcarsınız” sözlerine, “O CHP’lilerin bileceği iş” diye cevap verdi.

"Kılıçdaroğlu aday olsun" diyen vatandaşı kovdu

Diğer yandan bir vatandaşın “Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı’na adaylığını koysun” demesi üzerine iddiaya göre Özel’in “Alın bunu buradan” demesiyle arbede çıktı. Çevrede bulunan vatandaşlar da adaylık konusunda partililere tepki gösterdi.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Lüks otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi

Lüks otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi

Yargı siber suçluların peşini bırakmayacak

Yargı siber suçluların peşini bırakmayacak

KAYÜ'de Oğuz Boyları Sempozyumu Düzenlendi

KAYÜ'de Oğuz Boyları Sempozyumu Düzenlendi

Kayserispor çıtayı yükseltti

Kayserispor çıtayı yükseltti

Hacılar Erciyesspor Yöneticisi Yasin Mutlu: 'Kupayı Kayseri'ye getirmek istiyoruz'

Hacılar Erciyesspor Yöneticisi Yasin Mutlu: 'Kupayı Kayseri'ye getirmek istiyoruz'

Özel'den özel istek: 'Genel başkanınızı değiştirin'

Özel'den özel istek: 'Genel başkanınızı değiştirin'

Çok Okunanlar
1
5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

2
Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

3
Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

4
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

5
Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

6
Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Büyükkılıç'tan Off-Road Festivali'ne davet

Başkan Büyükkılıç'tan Off-Road Festivali'ne davet

Büyükkılıç: 'TOGG, Cumhuriyet'imizin 99'uncu yılına çok yakıştı'

Büyükkılıç: 'TOGG, Cumhuriyet'imizin 99'uncu yılına çok yakıştı'

DAHA FAZLA
Hayatta sahip olabileceğimiz en değerli hazine AİLE hutbesi

Hayatta sahip olabileceğimiz en değerli hazine AİLE hutbesi

29 Ekim'de hava nasıl olacak? | 29-30 Ekim hafta sonu hava durumu

29 Ekim’de hava nasıl olacak? | 29-30 Ekim hafta sonu hava durumu

Kayserispor - Sivas Belediyespor maçı 10 Kasım'da oynanacak

Kayserispor - Sivas Belediyespor maçı 10 Kasım’da oynanacak

Kocasinan'nin atölyesi, ekonomiye ve çevreye katkı sağlıyor

Kocasinan'nin atölyesi, ekonomiye ve çevreye katkı sağlıyor

Bakan Varank'tan Kayseri Ticaret Odası'na proje ödülü

Bakan Varank'tan Kayseri Ticaret Odası'na proje ödülü