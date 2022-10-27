Özel'den özel istek: 'Genel başkanınızı değiştirin'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Kayseri’de esnaf gezisi sırasında kendisine “Genel başkanınızı değiştirin” diyen esnafa, “O CHP’lilerin bileceği iş” cevabını verdi.

CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Resepsiyonu’na katılmak için Kayseri’ye gelen CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, parti binasında yaptığı toplantının ardından esnaf ziyareti yaptı. Yaptığı ziyaretler sırasında bir esnafın “Bir partinin temsilcisi olarak geziyorsunuz. Başımızın üzerinde yeriniz var. Bizler sizin adayınızı tanımak istiyoruz. Eskiden kadınlar hamile kalınca cinsiyet öğrenmek için hocalara giderlerdi, sizin adayınız da öyle oldu. Biz adayınızı tanımak istiyoruz. Vatandaş olarak kendi görüşümü söylüyorum. Genel başkanınızı değiştirin. Yoksa boşuna emek harcarsınız” sözlerine, “O CHP’lilerin bileceği iş” diye cevap verdi.

"Kılıçdaroğlu aday olsun" diyen vatandaşı kovdu

Diğer yandan bir vatandaşın “Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı’na adaylığını koysun” demesi üzerine iddiaya göre Özel’in “Alın bunu buradan” demesiyle arbede çıktı. Çevrede bulunan vatandaşlar da adaylık konusunda partililere tepki gösterdi.