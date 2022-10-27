Özdoğan: 'İlçemize modern tesisler kazandırma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz'

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan Kapalı Spor Salonu'nun komple modern bir tesiste olması gereken ne varsa bunlar için faaliyetimizi yürütmekteyiz' dedi.

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  • 27.10.2022 09:15
  • Güncelleme: 27.10.2022 09:28
Özdoğan: 'İlçemize modern tesisler kazandırma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan; "Kapalı Spor Salonu’nun komple modern bir tesiste olması gereken ne varsa bunlar için faaliyetimizi yürütmekteyiz” dedi.

Birim amirleriyle birlikte kapalı spor salonundaki çalışmaları yerinde inceleyen ve ‘ilçemize modern tesisler kazandırma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz’ diyen Başkan Özdoğan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Binamız hayırseverler tarafından daha öncesinde yaptırılmıştı ancak güncel hale getirilmesi gereken bir konumdaydı. Biz de Gençlik Spor Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerde güncellenmesi noktasında çalışmalar yaptık. Bu güncellemeler binanın ilave tesisinin yapılması, rehabilite işleri, ilave soyunma odaları, aydınlatma, zemin yenilenmesi, yeni seyirci koltuklarının düzenlenmesi gibi komple modern bir tesiste olması gereken ne varsa bu çalışmaları kapsayan bir durumda faaliyetimizi yürütmekteyiz. Burası sadece Hacılarlı gençlerimizin değil tüm il gençliğimizin, öğrencilerimizin yararlanacağı ortaokul ve lise müsabakalarının rahatça yapılabileceği kapalı spor salonu haline geliyor. Bu konuda Gençlik Spor Bakanlığı’mıza, Gençlik Spor İl Müdürümüze ve emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah kış gelmeden burayı güzel bir açılış ile ilçe vatandaşlarımıza ve özellikle gençlerimize bu alanı sunmuş olacağız. Şimdiden hayırlı olsun."

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İHA

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