Özdoğan: 'Gönüllere dokunuyoruz'

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Ramazan ayı münasebetiyle ilçe halkıyla iftar öncesinde bir araya geldi.

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  • 07.04.2022 11:41
  • Güncelleme: 07.04.2022 12:42
Özdoğan: 'Gönüllere dokunuyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Ramazan ayı münasebetiyle ilçe halkıyla iftar öncesinde bir araya geldi.

Başkan Özdoğan, ilçe halkıyla iftar saati öncesinde bir araya gelerek vatandaşların isteklerini not aldı. İlçe halkıyla sık sık bir araya gelen Özdoğan, Beğendik Mahallesi bağlar bölgesinde bir araya geldiği vatandaşların gönüllerine dokundu. Ramazan-ı Şerif’i kutlayan ve tüm İslam alemine Ramazan ayının hayırla vesile olmasını dileyen Başkan Özdoğan, Ramazan ayında da belediye olarak yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini, bu bağlamda da vatandaşlarımızla her fırsatta birlikte olmaya gayret ettiklerini söyledi. Özdoğan şöyle konuştu;

“Birlik, beraberlik, hoşgörü, muhabbet, bereket, dayanışma ve yardımlaşmanın vücut bulduğu, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayına erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kutlu zaman dilimi, aynı sofrayı, aynı manevi hissiyatı paylaşarak, kardeşlik iklimini hissetmemize vesile olacaktır. İlçemizin güzel insanlarını her fırsatta olduğu gibi ramazan ayında da yalnız bırakmayarak onlarla birlikte oluyoruz. Rabbim Ramazan ayında tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin. Gerek belediyemiz gerekse vakfımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerimizi de unutmuyoruz. Bizler Ak Partili belediyeler olarak dün olduğu gibi bugünde vatandaşımızın her zaman yanındayız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın, bizleri hep birlikte nice Ramazanlara eriştirsin."

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İHA

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