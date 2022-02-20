Özdoğan: 'Gençlerimizi milli sporcu olarak görmek istiyoruz'

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, 10-13 Şubat 2022 tarihleri arasında Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Rize İkizdere Cimil Yaylası'nda düzenlenen Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'ndan 10 madalya ile dönen Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) sporcularını Erciyes Hacılar Kapı'da ziyaret ederek tebrik etti.

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  • 20.02.2022 13:23
  • Güncelleme: 20.02.2022 13:38
Özdoğan: 'Gençlerimizi milli sporcu olarak görmek istiyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, 10-13 Şubat 2022 tarihleri arasında Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Rize İkizdere Cimil Yaylası’nda düzenlenen Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası’ndan 10 madalya ile dönen Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) sporcularını Erciyes Hacılar Kapı’da ziyaret ederek tebrik etti.

Sporcularla Hacılar Erciyes Kapı’da bir araya gelen Başkan Özdoğan, “HADAK sporcularımız şehrimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil ederek Rize’de düzenlenen TDF Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası’ndan 10 madalya ile dönerek bizleri gururlandırdı” dedi. Özdoğan şöyle konuştu;

“Bugün HADAK kulübümüzü yarışlara hazırlandığı, sürekli faaliyetlerini yaptığı Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapımızda ziyaret ettik. Bu ziyaretimizin temel sebebi tabii ki geçtiğimiz hafta sonu Rize İkizdere’de düzenlenen Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası’nda yaptıkları dereceler. Bu yarışmaya 17 sporcumuzla katıldık ve 2 birincilik olmak üzere 10 madalyamız var. Alp disiplini ile ilgili kayak yarışmalarında da sporcularımız aldıkları başarılı sonuçlarla, Türkiye Kayak Federasyonumuzun oluşturduğu Türkiye Ligi’nde de mücadeleye devam ediyor. Bundan sonra gençlerimizi milli sporcu olarak görmek istiyoruz. Ülkemizi temsil etmelerini istiyoruz. Bursa’daki yarışmalarda da 5 sporcumuz ilimizi ve ilçemizi temsil edecekler. İnşallah kazasız belasız gider gelirler”

Başkan Özdoğan açıklamaların ardından genç sporcularla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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İHA

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