Özdemir'den Kayseri OSB yönetimine hayırlı olsun ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Mehmet Yalçın ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin ardından, MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir’in ziyaretiyle beraber, Kayseri OSB yönetimi 1 hafta içinde 2 genel başkan yardımcısını konuk etmiş oldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir’i, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Yönetim Kurulu Başkanvekili Murat Yibur, Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır, Nihat Bozkurt ve Nuri Çetinçağlar, Denetim Kurulu üyesi Mehmet Yusuf Sarıalp ve Bölge Müdürü Yakup Gültekin karşıladı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini ifade eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Başkan Yalçın ve yönetiminin Kayseri OSB’de başarılı işlere imza atacaklarına inandıklarını belirtti. Kayseri OSB Başkanı Yalçın ise nazik ziyaretlerinden dolayı MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’e teşekkür ederek, kendilerini ağırlamaktan dolayı şeref ve mutluluk duyduklarını ifade etti. Kayseri OSB sanayicisinin teveccühü ile görev geldiklerini belirten Yalçın, Kayseri OSB’yi sanayicinin sırtındaki yükü alan bir OSB haline getirmek için ellerinden gelenin fazlasını yaptıklarını söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in ziyareti, günün anısına fotoğraf çekimi ile sona erdi.