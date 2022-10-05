Özdemir'den gövde gösterisi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Zeki Özdemir adeta gövde gösterisi yaparak meclis üyesi adaylarını ve projelerini tanıttı.

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  • 05.10.2022 10:26
  • Güncelleme: 05.10.2022 10:26
Özdemir'den gövde gösterisi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Zeki Özdemir adeta gövde gösterisi yaparak meclis üyesi adaylarını ve projelerini tanıttı.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen Meclis Üyesi Adayları ve Proje Tanıtım Toplantısına çok sayıda davetli katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Zeki Özdemir, konuşma yaptı. Özdemir, “Sivas’ımıza Cumhuriyet’imizin 100. Yılı olan 2023’ten itibaren 100 yıl önceki gayret ve inanmışlıkla hizmet etmeyi istiyoruz” dedi.

“Sivas’ı ülkemizin refah seviyesi yüksek illerden biri haline getirmek hiçte zor değildir”

Zeki Özdemir, Sivas’ı ülkemizin refah seviyesi yüksek illerden biri haline getirmemenin zor olmadığını belirterek, “Bunun bir bayrak yarışı olduğunun farkındayız. Bu görevi bizlere verirseniz Sivas’ımızın ekonomik sosyal ve kültürüler gelişmesine tüm gücümüzle çalışarak katkı sağlayacağız. Tek gayemiz bizden sonra görev alacak arkadaşlara daha etkin ve başarılı bir oda bırakmaktır. Bu ekiple Cumhuriyet’imizin temellerinin atıldığı ancak kalkınmışlık seviyesinden hak ettiği yerde olduğunu düşünmediğimiz Sivas’ımıza Cumhuriyet’imizin 100. Yılı olan 2023’ten itibaren 100 yıl önceki gayret ve inanmışlıkla hizmet etmeyi istiyoruz. Sivas’ın tarihte çok önemli bir yeri ve bize göre önümüzdeki 10 yıl içinde de son derece parlak bir geleceği ve potansiyeli var. Sivas bugün önemli bir ölçüde alt yapı sorunları çözülmüş hızlı treni bekleyen iki üniversiteye sahip organize sanayi bölgesiyle önemli yatırımları çekme potansiyeli olan deneyimli siyasetçilere, yöneticilere ve iş adamlarına sahip bir şehirdir. Bu potansiyeli sinerjiye dönüştürerek Sivas’ı ülkemizin refah seviyesi yüksek illerden biri haline getirmek hiçte zor değildir. Ticaret ve Sanayi Odası’nın parası yok, yatırım kaynakları yok, yetkisi yok diye bahaneler üretemeyiz. Bu şekilde düşünemeyiz. Ticaret ve Sanayi Odasının milyarlarca lira yatırım yapan on binlerce insana istihdam sağlayan yüz milyonlarca dolar ihracat yapan ve risk alan üyeleri var” dedi.

Konuşmanın ardından projeler ve meslek kollarındaki adaylar tanıtıldı.

İHA

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