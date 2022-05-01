Özdemir: 'İnsanlığın inşa ettiği bütün değerlerin altında işçilerin alın teri var'

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

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  • 01.05.2022 12:32
  • Güncelleme: 01.05.2022 12:32
Özdemir: 'İnsanlığın inşa ettiği bütün değerlerin altında işçilerin alın teri var'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

İnsanlığın inşa ettiği bütün değerlerin altında işçilerin alın terinin olduğunu belirten Başkan Özdemir mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir ibadet şevkiyle çalışarak, alın teriyle geçimini temin eden ve vatanımızın kalkınmasında önemli rol oynayan emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü tebrik ediyorum. Yaşamın her anında ve adımında katkısı bulunan ve sosyal hayatımızda önemli bir yere sahip olan, yeri geldi mi fiziksel yeri geldi mi zihinsel gücünü kullanarak, özenli ve sorumluluk anlayışı içinde fedakârca çalışan emekçilerimiz, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasının ardında ki en büyük gücü oluşturmaktadırlar. İnsanın yeryüzü macerasında ortaya konulan tüm eserlere alın teri ve emeğiyle katkı sağlayan, hayatımızı kolaylaştıran, her yapının inşasında imzası bulunan ve toplum hayatında çok önemli bir yere sahip olan emekçi kardeşlerimizin hakkını kolay kolay ödeyemeyiz. Çalışarak, üreterek insanlığa faydalı olacak işleri ortaya koyan emekçilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, çalışma hayatımızda birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma inancımızı daha da güçlendirmeye vesile olması dileğiyle; fedakârca çalışan emekçi kardeşlerimizin ve tüm belediye çalışanlarımızın 1 Mayıs ve Emek, Dayanışma Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.”

İHA

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