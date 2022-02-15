'Oyumuz yüzde 37'lerin altına hiç düşmedi'

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisinin anketlerde çıkan oy oranını açıkladı. Özhaseki, 'Oyumuz yüzde 37'lerin altına hiç düşmedi. Yüzde 37 ile yüzde 43-44 bandı arasında gidip gelen bir oyumuz var. Bize kızan seçmen kenarda, kararsızda bekliyor. Bir başka partiyi tercih etmiyor' dedi. 

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  • 15.02.2022 11:35
  • Güncelleme: 15.02.2022 11:35
'Oyumuz yüzde 37'lerin altına hiç düşmedi'

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir canlı yayında AK Parti’nin anketlerde çıkan oy oranını açıkladı. Özhaseki, Partisine kızan vatandaşın başka bir partiye oy vermediğine kenarda beklediğine değindi. Özhaseki, “Bizim seçmenimizde ekonomik gidişata bağlı olarak bir kırgınlığın oluştuğu oluyor. Bize kızan seçmen kenarda, kararsızda bekliyor. Bir başka partiyi tercih etmiyor. Oyumuz yüzde 37’lerin altına hiç düşmedi. Yüzde 37 ile yüzde 43-44 bandı arasında gidip gelen bir oyumuz var. Vatandaş, eğer bir başka partiyi tercih edecek olsaydı Cumhuriyet Halk Partisi, anketörlere ‘yüzde 30 olduk’ diye bas bas bağırırdı, yüzde 25’leri geçtikleri yok. Ortaya koydukları bir şey yok. Ondan dolayı da zaten CHP’ye yönelmiyor. Bizim seçmenimiz ara ara bize kırılıyor ama gitmiyor. İşler düzelmeye başladığında da yavaş yavaş geldiğini görüyoruz” diye konuştu. 
“ELEKTRİĞİN YÜZDE 50’SİNİ DEVLET KARŞILIYOR”
Enflasyonun tekli rakamlara indiği takdirde oy oranlarının yükseleceğine değinen Özhaseki, “Şimdi bu enflasyonist ortamda birazcık daha iyileşsin durum, enflasyonu yüzde 10’un altına düşürelim, yeniden yüzde 45’ler bandına doğru çıkarız diye ümit ediyorum. Ayrıca Elektrik faturalarına değiniliyor. Konutlarda kullanılan elektriğin, ilk kademe elektriğin yüzde 50’sini devlet karşılıyor da yüzde 75’ini devlet karşılıyor. Doğalgaz bir vatandaşa bin liralık geliyorsa aslında o fatura 4 bin liralık” ifadelerini kullandı.

1ha

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