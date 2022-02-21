Oturduğu evi yaktı, ekipler seferber oldu

Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde bir kişi, ikamet ettiği evi yaktı. Dumanların kapladığı evde birinin olabileceğini düşünen ekipler seferber oldu.

PAYLAŞ
  • 21.02.2022 00:48
  • Güncelleme: 21.02.2022 10:39
Oturduğu evi yaktı, ekipler seferber oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi İlçesi’nde bir kişi, ikamet ettiği evi yaktı. Dumanların kapladığı evde birinin olabileceğini düşünen ekipler seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı TOKİ Demokrasi Mahallesi Türkyurdu Sokak üzerinde meydana gelen olayda; Yasin Ç., ikamet ettiği evi ateşe verdi. Evden duman geldiğini gören komşuları durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri; 5 katlı binada oturan vatandaşları tahliye ederken, itfaiye ekipleri ise dumanların kapladığı eve girdi. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Görgü tanığı bir kişi; komşularının evi yaktığını, yakan şahsın daha sonra ikametten ayrıldığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Madde bağımlısı şahıs evi ateşe verdi

Madde bağımlısı şahıs evi ateşe verdi

Cami musluklarını çaldılar

Cami musluklarını çaldılar

Kayserispor 9. sıraya yükseldi

Kayserispor 9. sıraya yükseldi

Tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Oturduğu evi yaktı, ekipler seferber oldu

Oturduğu evi yaktı, ekipler seferber oldu

Başkan Alparslan, güven tazeledi

Başkan Alparslan, güven tazeledi

Çok Okunanlar
1
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

2
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

3
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

4
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

5
Dürüm fiyatları güncellendi

Dürüm fiyatları güncellendi

6
Sarraf Gülderdi, 'Altın yeni haftaya sakin başladı'

Sarraf Gülderdi, “Altın yeni haftaya sakin başladı”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Melih Gökçek: 'Ankara'da seçimi Özhaseki'nin kendi hatasıyla kaybettik'

Melih Gökçek: "Ankara'da seçimi Özhaseki'nin kendi hatasıyla kaybettik"

Altın sabit seyrini koruyor

Altın sabit seyrini koruyor

DAHA FAZLA
Kocasinan'da 'Oyun Terapisi Eğitimi'ne büyük ilgi

Kocasinan'da 'Oyun Terapisi Eğitimi'ne büyük ilgi

Kayseri'de çiftçilere bin 85 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı

Kayseri'de çiftçilere bin 85 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı

'Maharetli Eller' yine uğrak noktası oldu

'Maharetli Eller' yine uğrak noktası oldu

Büyükşehir'den Türkü gecesi

Büyükşehir'den Türkü gecesi

Kaçak avlanan 2 kişiye ceza

Kaçak avlanan 2 kişiye ceza