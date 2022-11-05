Otomobiller süs havuzuna çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

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  • 05.11.2022 11:10
  • Güncelleme: 05.11.2022 11:10
Otomobiller süs havuzuna çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.Y. yönetimindeki 51 BC 876 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı’nda Niğde Şehitliği önündeki süs havuzuna çarptı. Hemen arkasından F.G. kontrolündeki 1-GFD-242 plakalı otomobil de kontrolünü kaybederek süs havuzuna girdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Tayfun Ü. (29), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan D.D. (21), S.S. (22), H.İ.Y. (25), ve S.K’nin (24) ise tedavileri devam ediyor.

Polis kaza ile ilgili çalıma başlattı.

İHA

Kayseri Gündem
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