Otomobille çarpışan hafif ticari araç yan yattı: 1 yaralı

Kayseri'de otomobille çarpışan hafif ticari araç yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı.

PAYLAŞ
  • 25.10.2022 14:42
  • Güncelleme: 25.10.2022 15:02
Otomobille çarpışan hafif ticari araç yan yattı: 1 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de otomobille çarpışan hafif ticari araç yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye, Yavuz Selim Mahallesi Sivas Bulvarı ile Nalçik Bulvarı’nın kesiştiği kavşakta meydana gelen kazada, A.D. yönetimindeki 38 LR 131 plakalı otomobil ile A.A. yönetimindeki 38 JL 608 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 38 JL 608 plakalı hafif ticari araç yan yatarken, sürücüsü yaralandı. Yaralı A.A. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri de kazanın meydana yolda inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Çolakbayrakdar 'Yeni Sanayi Bölgesi'ni de yeniliyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar 'Yeni Sanayi Bölgesi'ni de yeniliyoruz'

Sarız Şehit İbrahim Albayrak Hastanesi'nin statüsü değişti

Sarız Şehit İbrahim Albayrak Hastanesi’nin statüsü değişti

Kayserispor - Adana Demirspor maç biletleri yarın satışa çıkacak

Kayserispor - Adana Demirspor maç biletleri yarın satışa çıkacak

Damlama sulamayla pancar verimini arttırdı

Damlama sulamayla pancar verimini arttırdı

6. Türkiye-Irak Ticaret ve Yatırım Zirvesi başladı

6. Türkiye-Irak Ticaret ve Yatırım Zirvesi başladı

Hizmet-İş Sendikası'ndan anlamlı yardım

Hizmet-İş Sendikası'ndan anlamlı yardım

Çok Okunanlar
1
5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

2
Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

3
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

4
Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

5
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

6
Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kendisini 'Seyyid Burhaneddin'in torunu' olarak tanıttı, vatandaşı dolandırdı

Kendisini 'Seyyid Burhaneddin'in torunu' olarak tanıttı, vatandaşı dolandırdı

Otomobille çarpışan hafif ticari araç yan yattı: 1 yaralı

Otomobille çarpışan hafif ticari araç yan yattı: 1 yaralı

DAHA FAZLA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Kur'an kurslarında vatanını, milletini ve dinini seven gençler yetiştireceğiz'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Kur'an kurslarında vatanını, milletini ve dinini seven gençler yetiştireceğiz'

KAYÜ Rektörü, Mersin'den ödülle dönen aşçılık öğrencilerini kabul etti

KAYÜ Rektörü, Mersin'den ödülle dönen aşçılık öğrencilerini kabul etti

Başkan Palancıoğlu Fransa'da

Başkan Palancıoğlu Fransa'da

KAYÜ'de 'Çıraklıktan Zirveye' Söyleşisi Devam Ediyor

KAYÜ'de 'Çıraklıktan Zirveye' Söyleşisi Devam Ediyor

Büyükşehir'den KAYPORT Kurumsal Hafıza Projesi eğitimi

Büyükşehir'den KAYPORT Kurumsal Hafıza Projesi eğitimi