Otomobilin çarptığı kadın hastanede öldü
Kayseri'de otomobilin çarptığı 69 yaşındaki Arzu Özdemir hayatını kaybetti.
- 09.04.2022 18:00
- Güncelleme: 09.04.2022 18:00
Kaza, dün gece merkez Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. M.Ö yönetimindeki 38 AGC 705 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Arzu Özdemir’e çarptı.
Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Özdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Kaza yerinde inceleme yapan polis, sürücü M.Ö’yü gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN