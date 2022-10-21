Otomobili çekici ile böyle çaldılar

Kayseri'de binanın otoparkındaki otomobilin çekiciye yüklenerek çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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  • 21.10.2022 19:37
  • Güncelleme: 21.10.2022 20:20
Otomobili çekici ile böyle çaldılar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de binanın otoparkındaki otomobilin çekiciye yüklenerek çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Demokrasi Mahallesi’nde 2 gün önce meydana gelen olayda, park halindeki H.Ç.’ye ait otomobil çekici kullanılarak çalındı. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, otomobili Şeker Mahallesi’nde bulunan Yeni Sanayi Gazali Caddesi üzerinde terk edilmiş halde buldu. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, çekiciyi kullanan A.K. ile anahtar yapan H.M.K.’yi yakaladı. Ayrıca, otomobili çektiren şüpheli C.S.Ü.’yü yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, şahısların binanın otoparkındaki otomobili çekiciye yükleyip çaldıkları anlarda binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

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İHA

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