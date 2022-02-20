Otomobildeki piknik tüpünden sızan gaz patladı: 1 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilde bulunan piknik tüpünden sızan gaz patladı. Otomobilin büyük hasar gördüğü olayda 1 kişi yaralandı.

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  • 20.02.2022 16:45
  • Güncelleme: 20.02.2022 16:52
Otomobildeki piknik tüpünden sızan gaz patladı: 1 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde otomobilde bulunan piknik tüpünden sızan gaz patladı. Otomobilin büyük hasar gördüğü olayda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; 38 ZD 135 plakalı otomobilde bulunan piknik tüpünden sızan gaz patladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay sırasında otomobilde bulunan H.İ.Ç.; ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de büyük çapta hasar gören otomobilde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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