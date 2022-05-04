Otomobil takla attı: 3 yaralı

Kayseri'de otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

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  • 04.05.2022 19:44
  • Güncelleme: 04.05.2022 20:08
Otomobil takla attı: 3 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya karayolu Mengücek mevkiinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce otomobilden çıkarılan 3 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil, incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

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