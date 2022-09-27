Otomobil köprüden demiryoluna uçtu: 3 yaralı

Sivas'ta meydana gelen kazada otomobil yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki köprünün üzerinden demir yoluna uçtu, kazada 3 kişi yaralandı.

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  • 27.09.2022 09:19
  • Güncelleme: 27.09.2022 09:19
Otomobil köprüden demiryoluna uçtu: 3 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta meydana gelen kazada otomobil yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki köprünün üzerinden demir yoluna uçtu, kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Erzincan Karayolunda meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 58 RN 988 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki köprünün üzerinden demir yoluna düştü. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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