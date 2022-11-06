Otogarda 'Neden fiyat yükseltmiyorsun' kavgası

Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde iddiaya göre, şehir içi servis ve bilet fiyatlarını düşük tutan firmanın yazıhanesine başka bir firma yetkilileri saldırıda bulundu. Saldırı anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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  • 06.11.2022 15:10
  • Güncelleme: 06.11.2022 17:26
Otogarda 'Neden fiyat yükseltmiyorsun' kavgası
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde iddiaya göre, şehir içi servis ve bilet fiyatlarını düşük tutan firmanın yazıhanesine başka bir firma yetkilileri saldırıda bulundu. Saldırı anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İddiaya göre, dün akşam saatlerinde Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bir firmanın yetkilileri, bilet fiyatlarını düşük tutan ve yükseltmeyen başka bir firmanın yazıhanesine saldırdı. Güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen olayda saldırganlar, kapıları tekmeleyerek bilgisayarları ve yazıcıları yere fırlattı. Olayı yatıştırmak için bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırganlar ifadelerin alınması için emniyete götürüldü.

Saldırıya uğrayan Firma Yetkilisi Mirza Binboğa, "Dün akşam saat 16.30 civarında karşı firmanın işletmecileri terminalde bulunan bir işletmeye, daha sonra bizim kendi işletmemize ’fiyatları neden düşük yazıyorsunuz? Ankara’yı 250 TL’den 100TL’ye indirdik. İstanbul’un 600 TL bandında 300’e indirdik. Diğer illerde neredeyse yarı yarıya düştü. Bize niye rekabet yapıyorsunuz? Neden fiyatları yükseltmiyorsunuz’ diye bizimle 1 aydır çekişiyorlardı. Biz yolcunun düşüklüğünden dolayı okul tatillerinde vatandaşın gidip, gelebilmesi için fiyatları aşağı çektik. ’Neden aşağı çekiyorsunuz? Bizi mağdur ediyorsunuz’ diye yazıhanemize gelerek saldırmışlar. Biz kendilerinden şikayetçi olduk. Fiyatlarımız aynı şekilde devam edecek. Biz bu fiyatları yılbaşına kadar götüreceğiz. Şu anda okullar tatil, öğrencilerin ve ailelerinin kolay seyahat etmeleri için belirlediğimiz düşük fiyatlar devam edecek. Bize baskı kurarak, burada fiyatı zorla yükseltmeye çalışmak kadar terbiyesiz bir şey yoktur" ifadelerini kullandı.

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İHA

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