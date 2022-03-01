Otobüsle uyuşturucu kaçıran 2 kişi yakalandı

Kayseri’de yolcu otobüsü ile şehirlerarasında uyuşturucu madde kaçıran 2 şahıs, uygulama noktasında yapılan denetimlerde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda T.Y. ve Y.T.’nin yolcu otobüsü ile batı illerinden uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, T.Y. ve Y.T.’nin içinde bulunduğu yolcu otobüsü, Ankara yolu uygulama noktasında durduruldu. Otobüste narkotik köpeği ile yapılan aramalarda 1 kilo uyuşturucu madde bulundu.

Ele geçirilen materyallere el konulurken, T.Y. ve Y.T. de gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.