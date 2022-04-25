Otobüs yayaya çarptı: 1 ağır yaralı
Kayseri'de halk otobüsünün çarptığı adam ağır yaralandı.
- 25.04.2022 11:23
- Güncelleme: 25.04.2022 11:23
Kaza, Kocasinan ilçesine bağlı Gevhernesibe Mahallesi Cumhuriyet Meydanı kavşakta meydana geldi. Seyir halindeki halk otobüsü, kırmızı ışıkta geçen 75 yaşındaki C. B.’ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
1ha
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