Otobüs işletmecileri 'mazot' indirimi istiyor

Kayseri Otobüs İşletmecileri ve Terminal Yardımlaşma Derneği Başkanı Sedat Mirza Binboğa, mazot fiyatlarının artmasının ulaşım sektörünü olumsuz etkilediğini söyleyerek, nakliye sektörüne mazot indirimi istediklerini belirtti.

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  • 22.02.2022 23:00
  • Güncelleme: 23.02.2022 08:58
Otobüs işletmecileri 'mazot' indirimi istiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Otobüs İşletmecileri ve Terminal Yardımlaşma Derneği Başkanı Sedat Mirza Binboğa, mazot fiyatlarının artmasının ulaşım sektörünü olumsuz etkilediğini söyleyerek, nakliye sektörüne mazot indirimi istediklerini belirtti.

Kayseri Otobüs İşletmecileri ve Terminal Yardımlaşma Derneği Başkanı Sedat Mirza Binboğa, şehirlerarası ulaşımın yakıt zamlarından direkt olarak etkilendiğini belirterek, "Bizimle birlikte doğal olarak yolcularımızda etkilenme durumunda kaldılar. Yakıtımızın litresi 2 sene önce 3,5-4 TL seviyesindeyken, Bugün 16 TL’ye kadar geldi. 5-6 ay önce İstanbul’dan Kayseri’ye 850 kilometrelik mesafede şoförü, muavini, yakıtı dahil 4 bin TL’lik masrafımız vardı. Bugün sadece 8 bin TL yakıt masrafımız var. Bu nedenle masrafımız 11 bin TL’ye kadar çıkıyor. Araçlar artık dolu gittiği halde yakıtını karşılayamıyor. 10 servis giden yere 2 servis gidiyor. 2 servis giden yere de 1 servis gidiyor. Artık bizim işimiz yürümez hale geldi. Vatandaşımızın mağduriyetine biz üzülüyoruz ama bizde mecburen artış yapmak zorundayız. Her artış yaptığımızda yolcu sayısı yüzde 50 oranında azalıyor. Aynı çiftçiler ve yakıtla işi olan diğer sektörler gibi bizde mağduruz. Nereye kadar gideceğini bilmiyoruz. Vatandaşlarımız burada kendi araçları ile seyahat ettikleri zaman 15 TL civarından mazot alıyor. Biz şehirlerarası yolculuk yaptığımız halde bizde aynı fiyatlardan alıyoruz. Çiftçi tarlasını sürecek aynı 15 TL’den mazot alıyor. Yani vatandaşa uçaklarda yapmış oldukları süspansiyon otobüsçüde, nakliyecide, tır sektöründe yok. Bu olmadığı zaman vatandaş bizim vasıtamızla seyahat edemiyor. Vatandaşlar gidip gelemiyor. Bundan dolayı da yolcu kapasitemiz yüzde 50 oranında düştü. Kayseri’de normal şartlarda 300-350 civarında araç kalkardı. Şu anda bu sayı yüzde 50 azaldı. Bunun sebebi de şu ki; Malatya’dan kalkıp, İstanbul’a giden arabanın 14-15 bin TL masrafı oluyor. Bu arkadaş bundan dolayı yürüyemiyor. Fiyatı yükselttiği zamanda yolcu bulamıyor. Fiyat yükseltmediği zamanda mazot parasını çıkarmıyor. Bugün bizim Kayseri’den İstanbul’a gidip, gelen arabamız, dolu gidip geldiği zaman dahi zarar eder duruma geldi" ifadelerini kullandı.

"Bizim gibi nakliyecilik işi yapan işletmelere gemilere ucuz verildiği gibi bize de verilsin" diyen Binboğa, "İnsanların 100 milyon TL’lik yatı var ve bedava benzin alıyor. Gemiler milyonlarca para kazandığı halde onlara da mazot bedava, uçağa süspansiyon var bedava, uçak devletten bedava yakıt alıyor. Ancak bizler otobüsçü ve nakliyeciler olarak, vatandaşın aldığı parayla yakıt alıyoruz. Bugün mazotun nakliyecilere, otobüsçülere 8-9 TL olması gerekiyor ki vatandaşlar da ürünleri ucuz yesin, seyahat ederken de ucuz seyahat etsin. Bize mazotu ucuzlatsınlar biz bu durumu zaten yolcuya anında yansıtırız. Yeter ki mazotu ucuz alalım. Fiyatlar 2 katı oldu. Geçen sene 120 TL’ye götürdüğümüz İstanbul’u şu anda 280 TL’ye götürüyoruz. 50 TL’ye götürdüğümüz Ankara’yı 140 TL’ye götürüyoruz. Ancak yine de kurtarmıyor. Ankara’nın bugün masrafı 4 bin 500 TL civarındayken, İstanbul’un masrafı 11 bin TL oldu. Araba dolu gidip komisyoncuya komisyonu verildiği zaman geri kalan para arabanın masrafını kurtarmıyor" diye konuştu.

İHA

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