Otizmli yüzücü Elçin 7 altın madalya kazandı
Özel Sporcular Yüzme İl Birinciliği yarışlarında mücadele eden Otizmli sporcu Elçin Erol 7 altın madalya kazanarak Özel Çocuklar Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
- 05.05.2022 12:18
- Güncelleme: 05.05.2022 12:18
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik havuzunda yapılan ve 2 gün süren yarışlara 16 sporcu katıldı. Otizm, down ve mental kategoriler kız ve erkek sporcular yarıştı. Engelli bireyleri spora yönlendirme amacıyla geliştirilen 'Mutlu Yüzler Projesi' ile spora başlayan Elçin Erol, Otizmli kızlar kategorisinde 7 altın madalya kazandı. Genç sporcu Samsun ev sahipliğinde yapılacak olan Özel Çocuklar Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
1ha
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