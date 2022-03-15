Osmanlı döneminde ilk ve tek büst, tam 116 yıllık

Anadolu coğrafyasında Osmanlı tarihinde yapılan ilk ve tek heykel olma özelliği taşıyan 116 yıllık Osman Bey büstü müzede sergileniyor.

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  • 15.03.2022 11:16
  • Güncelleme: 15.03.2022 11:16
Osmanlı döneminde ilk ve tek büst, tam 116 yıllık
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Anadolu coğrafyasında Osmanlı tarihinde yapılan ilk ve tek heykel olma özelliği taşıyan 116 yıllık Osman Bey büstü müzede sergileniyor.

Sivas’ta bulunan Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Bey büstü, Anadolu topraklarında 1914-1916 yılları arasında Hafik ilçesinde Ermeni bir taş ustası tarafından yapılan büst, Osmanlı döneminde Anadolu coğrafyasında yapılan ilk heykel olma özelliği taşıyor. 10 metre yükseklikte bir sütun üzerine inşa edilen heykel, dönemin Valisi Nazmi Toker tarafından yıktırıldı. İmitasyonu Hafik ilçesinde bulunan Osman bey heykelinin orijinali ise Sivas Arkeoloji Müzesinde sergileniyor.

116 yıllık heykel

Arkeoloji ve Sanat Tarihçi Yunus Budaktaş, büstün 116 yıllık olduğunu belirterek, "Osman Bey büstü, Osmanlı imparatorluğunun kurucusu Osman Bey anısına 1914-1916 yılları arasında Sivas’ın Hafik ilçesinde Ermeni bir taş ustası tarafından yapılmıştır. Anadolu coğrafyasında yapılan ilk heykel olması bakımından oldukça önem taşımaktadır. Osmanlının son dönemlerine denk gelen bu büst yaklaşık 116 yıllıktır. Dönemin müftüsü Rauf Efendi bizzat açılışını yapmıştır" dedi.

İmitasyonu Hafik ilçesinde bulunuyor

Budaktaş, büstün imitasyonunun Hafik ilçesinde bulunduğunu söyleyerek, "Büst yaklaşık 10 metre yükseklikteki bir sütun dizisinin üzerinde inşa edilmiştir. Devam eden yıllarda dönemin valisi Nazmi Toker tarafından büst yıktırılmıştır. Detaylı incelediğimizde üzerinde ki deformeleri ve tahribatı görmemiz mümkün. Yıkılan anıtın sütun parçaları devşirme malzemeler olarak bölgedeki farklı yapılarda kullanılmıştır. 1940’lı yıllarda büst bulunduğu yerden alınarak arkeoloji müzesine getirilmiştir. O tarihten itibaren de anıtın parçaları müzeye getirildikten sonrada anıtın inşa edildiği ilk yerde imitasyonu bulunmaktadır. Heykelin ve büstün nerede yapıldığı birebir ölçüleriyle birlikte o tarihi anı yaşatmak adına Hafik ilçesinde imitasyonu sergilenmektedir" şeklinde konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
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