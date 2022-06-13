Osman Zeki Yücesan Ortaokulu'ndan yılsonu etkinliği

Osman Zeki Yücesan Ortaokulu öğrencileri düzenlenen yıl sonu etkinliğinde bir araya geldi.

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  • 13.06.2022 10:29
  • Güncelleme: 13.06.2022 10:41
Osman Zeki Yücesan Ortaokulu'ndan yılsonu etkinliği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Osman Zeki Yücesan Ortaokulu öğrencileri düzenlenen yıl sonu etkinliğinde bir araya geldi.

Kadir Has Kongre Merkezinde düzenlenen etkinlikte 5-6-7 ve 8’inci sınıf öğrencilerinin hazırladığı gösteriler davetlilerin büyük beğenisini topladı. Düzenlenen geceye İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şahin Kanat ve Eğitim Bir Sen Kayseri İl Başkanı Aydın Kalkan, Okul Müdürü Suat Koç, müdür yardımcıları, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan gecede konuşan Okul Müdürü Suat Koç, mezun olan öğrencilere başarılar dileyerek; "Işıldayan gözlerle geleceğe umutla bakan öğrencilerimizi Osman Zeki Yücesan Ortaokulu ailesi olarak inanç ve kararlılıkla geleceğe hazırlama azim ve gayretinde olduk. Her insanın bir değer olduğu inancı içinde öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkarıp, geliştirmeye gayret ettik. Çünkü hiçbir ferdimizi kaybetme gibi bir lüksümüzün olmayacağını inanç ve kanaatindeyiz. Gizli kalan yetenekleri toplum için ziyan ve israf olduğu bilincindeyiz. Esas olan, bireyin kabiliyetine göre yön verip, üretkenliğini sağlamak olduğunu düşünüyoruz. Bu doğrultuda vatanını, milletini seven ve onun için çalışan sadece akademik alanda değil değerlerine bağlı soran, sorgulayan, araştıran sosyal, kültürel, sanat, bilim ve spor alanlarında kendini geliştiren gizli kalmış istidat ve yetiklerini ortaya çıkarma gayretinde olduk" dedi. Programda daha sonra okul aile birliğinde destek veren velilere plaket takdim edildi. Program okul öğretmenlerinden Özlem Ayvaz’ın şefliğinde okul korosunun seslendirdiği şarkılar ile devam etti. Gecede ayrıca solo piyano dinletisi, ünlü şairlerin şiir dinletisi, soyut dans gösterileri davetlilerin büyük beğenisini topladı.

Etkinlik, tüm öğrencilerin kep atmasıyla son bulurken gece müzik eşliğinde yapılan gösteriyle son buldu.

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İHA

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