OSB ve Şehir Merkezi Trafiğini Rahatlatacak Projede Çalışmalar Sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan başlayıp Talas Bulvarı'nda son bulacak şekilde planlanan ana yol projesinde, 15 Temmuz Bulvarı'nın Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile bağlantısını sağlayacak olan kavşakta son aşamaya gelinen çalışmaları inceledi.

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  • 15.08.2022 12:27
  • Güncelleme: 15.08.2022 12:42
OSB ve Şehir Merkezi Trafiğini Rahatlatacak Projede Çalışmalar Sürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndan başlayıp Talas Bulvarı’nda son bulacak şekilde planlanan ana yol projesinde, 15 Temmuz Bulvarı’nın Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile bağlantısını sağlayacak olan kavşakta son aşamaya gelinen çalışmaları inceledi.

Kayseri’nin ulaşım altyapısını daha da geliştirmek ve önemli güzergâhlar başta olmak üzere, şehir genelinde ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmak için yoğun mesai harcayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, devam eden yol yapım çalışmalarını titizlikle takip ediyor. Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede endüstri ve ticaret merkezi Kayseri’nin önemli üretim merkezlerinden biri olan Organize Sanayi Bölgesi’nden başlayarak Talas’a kadar uzanacak ana arter üzerinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki yol ve kavşak düzenleme çalışmalarında incelemelerde bulundu. Hummalı şekilde devam eden ve son aşamaya gelinen çalışmalardaki incelemeleri esnasında Başkan Büyükkılıç’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal da eşlik etti. Çalışmaları inceleyen ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal’dan bilgi alan Başkan Büyükkılıç, her alanda olduğu gibi ulaşım alanında da vatandaşların konforunu en üst seviyeye çıkarma gayretlerinin sürdüğünü belirtti. Şehrin ulaşım ağında önemli bir ana arter olacak projeyi en kısa zamanda tamamlamaya çalıştıklarını ifade eden Büyükkılıç, “Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndan başlayıp Talas Bulvarı’nda son bulacak şekilde planladığımız proje çerçevesinde 15 Temmuz Bulvarı’nın Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile bağlantısını sağlayacak olan kavşaktaki yapım çalışmalarında son aşamaya gelinmiştir” dedi. Büyükkılıç, kavşak çalışmaları nedeniyle tek şeritten verilen trafik akışının geliş ve gidiş yönlerinde ikişer şerit şeklinde sağlanacağını belirterek, şunları söyledi:

“Kavşak çalışması çerçevesinde bölgenin topoğrafik yapısı nedeniyle yapımı zorunlu olan katılım kollarında duvar yapım çalışmaları tamamlanmıştır. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinden geçen ve Organize Sanayi Bölgesi’ni besleyen doğal gaz hattı da köprü yapım çalışmalarına uygun kot seviyesine indirilmiştir. Yapılan düzenleme ile Organize Sanayi istikametinden gelen trafik 2 şerit halinde 15 Temmuz Bulvarı istikametine erişim sağlayacak, Seher Bulvarı üzerinden şehir merkezine ulaşabilecek. Yine yapılan düzenlemeler ile şehir merkezinden gelip Organize Sanayi istikametine devam eden mevcut tek şeritten akan trafik, iki şerit olarak normal düzeninde akış imkânı bulacak. Bu süreçte köprü kesiminde yapım çalışmalarına devam edilecek olup kısa bir sürede tamamlanması ve kavşağın tamamen hizmete alınmasını planlıyoruz.”

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndan başlayıp Talas Bulvarı’nda son bulacak şekilde planlanan proje tamamlandığında, şehrin ulaşım ağına konforlu ve güvenli ulaşım imkânı sunan bir ana yol daha eklenmiş olacak.

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İHA

Kayseri Gündem
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