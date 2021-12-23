OSB'de İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri gerçekleştirildi. Seminer sonrası ise yangın tatbikatı yapıldı ve yangınlarla ilgili uygulamalı bilgiler verildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri gerçekleştirildi. Seminer sonrası ise yangın tatbikatı yapıldı ve yangınlarla ilgili uygulamalı bilgiler verildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Ahi Evran Konferans Salonu’nda yapılan seminere OSB personeli katıldı. Seminerde ilk olarak İlk Yardım Eğitimi Uzmanı Ayla Aydın tarafından ilk yardımda bilinmesi gerekenlerle ilgili bilgiler verildi ve ilk yardımın hayat kurtarabileceği belirtildi. İş Güvenliği Uzmanı Şaban Uyar da iş kazalarının yüzde 98’inin önlenebilir olduğunu vurgulayarak iş güvenliğine yönelik tedbirleri dile getirdi.

Seminerde Kayseri OSB İtfaiye Müdürü Abdurrahman Yaprak da katılımcılara yangınlarla mücadele konusunda bilgiler verdi. İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri’nin ardından tatbikat gerçekleştirildi ve çalışanlar binayı tahliye ederek toplanma alanında bir araya geldi. Toplanma alanında sıvı, katı ve gaz halindeki maddelerle çıkabilecek yangınlar uygulamalı olarak anlatıldı ve bu yangınlara nasıl müdahale edilebileceği konusunda bilgiler verildi.