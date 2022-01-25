OSB Başkanı Yunus İmamoğlu İstanbul Mobilya Fuarı açılışına katıldı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, İstanbul Mobilya Fuarı'nın açılışına katıldı. Başkan İmamoğlu, fuarda mobilya sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi ve Kayserili firmaların stantlarını ziyaret etti. 

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  • 25.01.2022 16:46
  • Güncelleme: 25.01.2022 16:46
OSB Başkanı Yunus İmamoğlu İstanbul Mobilya Fuarı açılışına katıldı

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde eş zamanlı gerçekleştirilen İstanbul Mobilya Fuarı açıldı. Mobilya Fuarı’nın açılışına katılan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç ve sektör temsilcileriyle de bir araya geldi. İmamoğlu ayrıca Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Mehmet Yalçın ile fuarda stantları bulunan Kayseri firmalarını da ziyaret etti. 


Ulusal ve uluslararası 825 katılımcının yer aldığı İstanbul Mobilya Fuarı 30 Ocak Pazar günü sona erecek. 
 

Kurumsal Haber

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