OSB Başkanı Yalçın, Teknik Kolej'de denetim yaptı öğrencilere nasihatte bulundu

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri OSB Teknik Koleji'nin yeni eğitim yılına başlaması nedeniyle Başkanvekili Murat Yibur ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Baktır'la beraber inceleme ve denetim ziyareti gerçekleştirdi.

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  • 15.09.2022 09:23
  • Güncelleme: 15.09.2022 10:11
OSB Başkanı Yalçın, Teknik Kolej'de denetim yaptı öğrencilere nasihatte bulundu
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri OSB Teknik Koleji’nin yeni eğitim yılına başlaması nedeniyle Başkanvekili Murat Yibur ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Baktır’la beraber inceleme ve denetim ziyareti gerçekleştirdi.

Kayseri OSB Teknik Koleji’nde yapılan uygulamalar ve öğrencilerin sosyal alanları, Kayseri OSB Başkanı Yalçın ve yönetimi tarafından denetlendi. Özellikle üretime yönelik atölye sınıflarını ziyaret eden Başkan Yalçın ve yönetimi, kaynak, mobilya döşeme ve ağaç işleme gibi atölyelerde öğrencilerle bir araya geldi. Denetim gezisine Okul Müdürü Durmuş Payas ve ilgili öğretmenler de eşlik etti.

Öğretmenlerden bilgi alan ve öğrencilere yaptıkları çalışmalar hakkında sorular soran Başkan Yalçın, öğrencilerin uygulamalı eğitiminin büyük önem arz ettiğini ve fabrikalarda işbaşı eğitimlerinin ise titizlikle sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Sanayicilerin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman temini noktasında Kayseri OSB Teknik Koleji’nin öğrenciler için büyük bir şans oluşturduğunun altını çizen Başkan Yalçın, atölye eğitimlerinin ilerleyen zamanlarda öğrenciler için altın bilezik olacağını vurgulayarak, öğrencilere nasihatlerde bulundu.

Öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarını giderdikleri okul kantinleri de gezen ve işletmecilerle görüşen Başkan Yalçın, öğrencilerin sağlığının kendileri için ilk sırada geldiğini ve bu konuda kantin işletmecilerinden azami hassasiyet göstermelerini istedi.

Başkan Yalçın, OSB Teknik Koleji’nde bu tür ziyaretlerin devam edeceğini ve okulun ihtiyaçlarının kısa sürede giderilmesi için çalışmaların süreceğini sözlerine ekledi.

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İHA

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