OSB arsa satacak

Mülkiyeti Kayseri OSB'ye ait olan sanayi parseli arsası, açık teklif ihale usulü satılacak.

PAYLAŞ
  • 14.09.2022 10:41
  • Güncelleme: 14.09.2022 11:26
OSB arsa satacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Mülkiyeti Kayseri OSB’ye ait olan sanayi parseli arsası, açık teklif ihale usulü satılacak.

Mülkiyeti Kayseri OSB’ye ait olan ’sanayi parseli’ arsası, yüzde 25 peşin ve 12 ay eşit taksitlerle ihaleye sunulacak. Kayseri OSB Ahi Evran Konferans Salonu’nda 23 Eylül Cuma günü saat 14.30’da yapılacak ihaleye son başvur tarihi, 22 Eylül Perşembe günü saat 16.00 olarak bildirildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükkılıç, asfalt plenti tanıtım programına katıldı

Büyükkılıç, asfalt plenti tanıtım programına katıldı

Başkan Çolakbayrakdar 'Ulaşımda da çağ atlatıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar 'Ulaşımda da çağ atlatıyoruz'

Büyükşehir indirim yaptı, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi

Büyükşehir indirim yaptı, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi

Av tüfeği ile vurulan adam hastanede hayatını kaybetti

Av tüfeği ile vurulan adam hastanede hayatını kaybetti

Büyükşehir Erciyes'te dükkan kiralaya verecek

Büyükşehir Erciyes'te dükkan kiralaya verecek

OSB arsa satacak

OSB arsa satacak

Çok Okunanlar
1
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

2
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

3
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

4
Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

5
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Beştepeler'de piknik yapıp, kent yaşamını öğrenebilirsiniz

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Beştepeler’de piknik yapıp, kent yaşamını öğrenebilirsiniz

6
Bir hafta bir Yazar: Hatice Ceritoğlu

Bir hafta bir Yazar: Hatice Ceritoğlu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnsani Yardım Kuruluşları Kızılay'da bir araya geldi

İnsani Yardım Kuruluşları Kızılay'da bir araya geldi

Kanal borusu patladı, evleri su bastı

Kanal borusu patladı, evleri su bastı

DAHA FAZLA
Kapadokya Uluslararası IP Günleri etkinliğinin 7'incisi düzenlendi

Kapadokya Uluslararası IP Günleri etkinliğinin 7'incisi düzenlendi

Yahyalılı kadınların 'tekstil atölyesi' mutluluğu

Yahyalılı kadınların 'tekstil atölyesi' mutluluğu

Kayseri'de kaçakçılara 100 polisle şafak operasyonu: 7 gözaltı

Kayseri'de kaçakçılara 100 polisle şafak operasyonu: 7 gözaltı

Kadir Has Stadı'nın ismi değişti

Kadir Has Stadı'nın ismi değişti

Talas personeline uyuşturucuyla mücadele semineri

Talas personeline uyuşturucuyla mücadele semineri