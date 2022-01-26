Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nde kura 12 Şubat'ta

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın birlikte yürüttüğü Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yapımına başlanan 200 milyon TL'lik 572 adet konutun kura gününün 12 Şubat 2022 Cumartesi olarak belirlendiğini söyledi.

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  • 26.01.2022 12:28
  • Güncelleme: 26.01.2022 13:12
Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nde kura 12 Şubat'ta
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın birlikte yürüttüğü Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’nde yapımına başlanan 200 milyon TL’lik 572 adet konutun kura gününün 12 Şubat 2022 Cumartesi olarak belirlendiğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliği halinde yapmış olduğu kentsel dönüşüm çalışması hızla devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile birlikte yürüttüğü proje kapsamında yapımı devam eden 572 adet konut için yaklaşık 820 adet konut sözleşmesi yapıldığını ifade etti. Uzlaşma görüşmeleri için pandemi ve karantina tedbirleri göz önünde bulundurularak, son günün 1 Şubat 2022 Salı olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, 12 Şubat 2022 Cumartesi günü, Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek kuranın, noter huzurunda saat 10:00 ’da başlayacağını duyurdu. Başkan Büyükkılıç, uzlaşma görüşmelerinin, Büyükşehir Belediye Meclis Kararı doğrultusunda uygulama esaslarına göre yapılıp, tüm hak sahipleri ile eşit ve şeffaf sözleşmeler yapıldığını vurguladı. Büyükkılıç, okulu, camisi, sosyal donatı alanları ve ticaret alanları ile yaşanabilir, en önemlisi afet riskine önlem alınacak nitelikte bir kentsel dönüşüm uygulamasının hayata geçirildiğinin altını çizdi.

Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi, güvenli, sosyal ve ekonomik değerleri geliştirici, en önemlisi afet riskine önlem alınacak nitelikte bir kentsel dönüşüm uygulaması olurken, mevcut alandaki yapıların tamamının ruhsatsız oluşu, afet riski altında bulunuyor olması, ayrıca bölgede çok ciddi güvenlik problemleri ve imar uygulamalarının yapılamaması sonucu sosyal alanların oluşturulamaması, dönüşümün temel nedenlerini ve gerekliliğini gösteriyor. Projede, güvenli, sosyal ve ekonomik değerleri geliştirici, en önemlisi afet riskine önlem alınacak nitelikte bir kentsel dönüşüm uygulaması sağlanacak.

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İHA

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