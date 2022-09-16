Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’nde hak sahipleri için toplantı yapılacak

Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü, Oruçreis Mahallesi’nde yaklaşık 360 bin metrekarelik alanda yapılan kentsel dönüşüm projesinde inşaat çalışmaları devam ediyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Oruçreis Projesi’nin Kayseri’de değişen, güzelleşen ve gelişen Kocasinan ilçesine çok yakışacağını söyledi. Geçtiğimiz aylarda Büyükşehir Belediyesi’ne “En iyi riskli alan ilan eden belediye” ödülünü kazandıran Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’nin tamamlanma aşamasına geldiğini dile getiren Büyükkılıç, “120 bin metrekare bir inşaat sahasında yapılan çalışma. Bunun yarısı yeşil alan, 572 konut, ticaret alanı, camisi, sosyal donatılarıyla inşallah 2023 Nisan ayında tamamlanmış ve hak sahiplerine teslim edecek şekilde inşaatımız hızla devam ediyor. TOKİ’mize, kıymetli başkanımıza, değerli Çevre Şehircilik Bakanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kentsel dönüşüm çalışmasının süreçleri ile ilgili, hak sahiplerine 20 Eylül Salı günü saat 10:30’da Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi’nde bilgilendirme toplantısı yapılacağını belirten Büyükkılıç, kurada dairesi belirlenen hak sahiplerini toplantıya davet etti.