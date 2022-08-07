Ortalama bir tencere aşurenin maliyeti ne kadar?

 Muharrem ayı içerisinde aşure yapmak bir gelenek haline geldi.

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  • 07.08.2022 15:44
  • Güncelleme: 07.08.2022 15:44
Ortalama bir tencere aşurenin maliyeti ne kadar?

Aşure hazırlarken kullanılan malzemeler pişiren kişi tarafından seçilebiliyor. Ortalama, bol malzemeli ve lezzetli aşurenin maliyeti ne kadar?

Bu yıl Muharrem ayının 10’uncu günü ve aşure günü 8 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Bu günde çok çeşitli gıdaların bir araya getirilmesiyle yapılan aşure pişirilmesi gelenek halini aldı. Aşure gününe kısa süre kalırken çeşit çeşit malzemelerin bir araya gelerek oluşturulduğu aşurenin ortalama bir ailenin aşure maliyeti ne kadar oldu? Sizler için aşure malzemeleri ve ortalama bir ailenin aşurenin fiyat listesini derledik.

İşte ortalama bir ailenin aşure malzemeleri ve fiyatları;
Buğday 250 gr.: 3,25 TL
Pirinç 250 gr.: 6 TL
Kuru üzüm 250 gr.: 7 TL
Kuru fasulye 250 gr.: 6,50 TL
Nohut 250 gr.: 5,50 TL
Çiğ badem 250 gr.: 50 TL
Fındık 250 gr.: 37,50 TL
Ceviz 250 gr.: 55 TL
Kuru kayısı 250 gr.: 7,25 TL
Şeker 500 gr.: 12,50 TL
Süslemesi için de; 
Nar 250 gr.: 12,50 TL
Kuru incir 150 gr.: 8,50 TL
Tarçın 15 gr.: 3 TL

Böylelikle ortalama bir aşure yapmak isteyen ailenin ödeyeceği fiyat 214 lira 50 kuruş olarak görünüyor.

1ha

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