Orta dereceli okullarda ilk ara tatile sayılı günler kaldı

Öğrencilerin merakla beklediği haber geldi. MEB tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi için ara tatil tarihleri açıklandı.

Buna göre; birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de, ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te yapılacak. Yarıyıl tatili ise 23 Ocak - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında. Okullar, 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak.