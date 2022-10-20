Orta dereceli okullarda ilk ara tatile sayılı günler kaldı
Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 eğitim öğretim dönemine ilişkin akademik takvimi açıklandı. İlk ara tatil 14-18 Kasım 2022'de.
- 20.10.2022 12:39
- Güncelleme: 20.10.2022 12:39
Öğrencilerin merakla beklediği haber geldi. MEB tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi için ara tatil tarihleri açıklandı.
Buna göre; birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de, ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te yapılacak. Yarıyıl tatili ise 23 Ocak - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında. Okullar, 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak.
1ha
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