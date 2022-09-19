Orta Anadolu'nun girişimcilik ekosistemine yeni bir aktör: 'Start in Sivas Girişimci Destek Maratonu'

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), 2022-2023 Yılı Kalkınma Ajansları 'Genç İstihdamı' teması çerçevesinde Cumhuriyet Teknokent ve Sivas İŞGEM ile yürüttüğü iş birliği sonucunda, girişimcilik ekosistemini geliştirmek amacıyla yeni bir maratona başlıyor.

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  • 19.09.2022 14:24
  • Güncelleme: 19.09.2022 15:11
Orta Anadolu'nun girişimcilik ekosistemine yeni bir aktör: 'Start in Sivas Girişimci Destek Maratonu'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), 2022-2023 Yılı Kalkınma Ajansları “Genç İstihdamı” teması çerçevesinde Cumhuriyet Teknokent ve Sivas İŞGEM ile yürüttüğü iş birliği sonucunda, girişimcilik ekosistemini geliştirmek amacıyla yeni bir maratona başlıyor.

Düzenleyici üç kuruluşun yanı sıra Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, KOSGEB Sivas Müdürlüğü, Sivas İŞKUR Müdürlüğü ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası da maratonun paydaşları arasında yer alıyor.

"Start in Sivas Girişimci Destek Maratonu" ile üniversitede okuyan ya da yeni mezun olanlar arasında başarılı bir iş fikrine sahip gençlerin eğitim kampı, prototip üretim desteği ile reklam ve pazarlama desteği sunulması hedefleniyor. Toplam ödül tutarının 200 bin TL olduğu ana yarışmada, ilk aşamada en başarılı 10 girişimciye prototip üretim desteği verilecek, mini yarışmalar içeren eğitim kampı imkanı sunulacak ve yapılacak ikinci değerlendirme sonucu başarılı bulunan ilk 3 girişimciye ise sırasıyla 25 bin TL, 20 bin TL ve 15 bin TL prototip üretim ve reklam desteği ile birlikte birebir mentorluk hizmeti ile TTO içerisinde yer alan Kule Kuluçka Merkezini ve Sivas İŞGEM içerisinde yer alan prototipleme atölyesini ücretsiz şekilde kullanma imkanı sunulacak.

Maraton ile ilgili detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak isteyenler, "startinsivas.com" web sitesi ulaşabilecek. İş fikirlerini gerçekleştirmek isteyen genç girişimcilerin 31 Ekim 2022 tarihine kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.

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İHA

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