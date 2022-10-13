Organize Sanayi'nin atık suları toplu balık ölümüne neden oldu

Nevşehir Organize Sanayi Bölgesinin açıktan akan atık suları toplu balık ölümlerine neden oldu.

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  • 13.10.2022 10:15
  • Güncelleme: 13.10.2022 10:15
Organize Sanayi'nin atık suları toplu balık ölümüne neden oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Organize Sanayi Bölgesinin açıktan akan atık suları toplu balık ölümlerine neden oldu.

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinin atık suları, Gülşehir ilçesine bağlık Bölük Ören Köyünde bulunan Sulama göletindeki balıkların ölümüne neden oldu. Hafta sonu gölet kenarına piknik yapmak için gelen bir vatandaşın ihbarı ile açığa çıkan balık ölümlerine OSB’nin atık sularının neden olduğu belirtildi. Gölete akan atık su nedeniyle sudaki oksijen seviyesinin düşmesi sonucu balıkların öldüğünü söyleyen Bölükören Köyü Muhtarı Kadir Salmanlı, “Konudan Pazar günü bölgeye gelen bir vatandaşın ihbarı üzerine haberimiz oldu. Durumu yetkililere hemen bildirdik. Organize sanayi bölgesinden akan atık sudan dolayı oksijen seviyesi düşmüş. Balık ölümleri de bundan kaynaklandı. Bu balıkları vatandaşlar yiyordu. Göletteki suyu da tarım alanlarında kullanıyorduk. Şu an ölen balıklardan ve sudan numune alındı. Bu balıkların ölümüne Organize Sanayi Bölgesinden akan atık suların neden olduğunu tahmin ediyoruz” dedi. Bölgede yaşayan Abdurrahman Çekiç de, “Pazar gününden bu güne kadar balık ölümleri yaşanıyor. Organize sanayi bölgesinin suyundan olduğunu biliyoruz. Şu ana kadar binlerce balık öldü ve ölmeye devam ediyor” dedi.

Ölen balıklar Organize Sanayi Bölgesi tarafından bölgeye gönderilen elemanlar tarafından toplanarak imha ediliyor. Sudan ve ölen balıklardan numune alan Tarım İl Müdürlüğü yetkileri ise konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

İHA

Kayseri Gündem
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