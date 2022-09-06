Organize'de hırsızlık olayları artıyor
Son zamanlarda Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşanan hırsızlık olayları artmaya başladı. Özellikle hurda toplayıcıların çok yoğun olduğu bölgede, bir kısım hırsızlık olaylarının nedeni olarak da hurdacılar gösteriliyor.
- 06.09.2022 16:28
- Güncelleme: 06.09.2022 16:28
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Akşam ve hafta sonu nufus yoğunluğunun çok az olduğu Organize SanayiBölgesi'nde yaşanan hırsızlıkolaylarının zanlısı olarak hurda atıktoplayıcıları ve madde bağımlılıarı gösteriliyor.
Hurdacı toplayıcıların kontrolsüz bir şekilde faaliyet ürüttüğü Organize Sanayi Bölgesinde hem fabrika dış sahasında, hem de fırsat olduğunda iç alanlarda çok sayıda hırsızlık olayının yaşandığını belirten sanayiciler, bu konuyla ilgili acilen çözüm bekliyorlar.
Haber Merkezi
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN