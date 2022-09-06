Organize'de hırsızlık olayları artıyor

Akşam ve hafta sonu nufus yoğunluğunun çok az olduğu Organize SanayiBölgesi'nde yaşanan hırsızlıkolaylarının zanlısı olarak hurda atıktoplayıcıları ve madde bağımlılıarı gösteriliyor.

Hurdacı toplayıcıların kontrolsüz bir şekilde faaliyet ürüttüğü Organize Sanayi Bölgesinde hem fabrika dış sahasında, hem de fırsat olduğunda iç alanlarda çok sayıda hırsızlık olayının yaşandığını belirten sanayiciler, bu konuyla ilgili acilen çözüm bekliyorlar.