ORAN'dan yamaç paraşütü turizmine büyük destek

Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı ile Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği (KAYTİD) arasında ‘Gökler Çiçek Açıyor’ Projesi çerçevesinde imzalanan protokol ile 20 genç yamaç paraşütü eğitimi alarak istihdam edilecek.

ORAN Kalkınma Ajansı’nda düzenlenen imza töreninde konuşan KAYTİD Başkanı Serdar Sarıçam, “Valimiz Gökmen Çiçek ile beraber ‘Gökler Çiçek Açıyor’ Projesine başladık. Bu projemizi ORAN Kalkınma Ajansına sunduk. Bu proje çerçevesinde gençlerimize istihdam sağlayacağız. Yamaç paraşütü Kayseri’de bir turizm haline geldi. Artık Kayseri yamaç paraşütü alternatif turizm cenneti haline gelecek. Kayseri’mizin göbeğinde bin 800 metre yüksekliğindeki Ali Dağı’mız var. Valimizin şehrimize gelmesiyle birlikte biz bu işi hızlandırdık. Artık Kayseri’de yamaç paraşütü turizmi doğuyor. Bununla birlikte de gençlerimize ihtiyacımız olacak. Çünkü bize tandem pilotu lazım” dedi.

İmzalanan protokol hakkında bilgiler veren ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci de, “Kalkınma ajansımızın 2022 teması genç istihdamıdır. Bu doğrultuda KAYTİD ile de biz yamaç paraşütü alanında şehrimizdeki gençlerin eğitim almalarını ve istihdam edilebilirliğini artırmaları için bir proje imzalayacağız. Bu proje çerçevesinde 20 ayrı genç profesyonel yamaç paraşütü eğitimi alacaklar. Bu eğitimin ardından gerek Kayseri’de gerekse ülkemizde yamaç paraşütü yapılan yerlerde sertifika alarak istihdam edilecekler. Yamaç paraşütü valimizin de gelmesiyle Kayseri’de hızlandı. Valimiz, gerçekten alternatif bir turizm imkanını burada harekete geçirdi. Bu anlamda bizde ajans olarak buna bir destek verme, elimizden gelen imkanları bu alanda kullanma imkanı bulduk. Bu projenin amacı ajans olarak yamaç paraşütünü sadece ilimizde değil, ülkemizde de Talas Ali Dağı’nın bir merkez olduğunu tanıtarak hem istihdam kapasitesini artırmak hem de ilimizin tanıtımına katkıda bulunmaktır. Valimize ve büyükşehir belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.