Operasyonlar arttı, madde kullanımı azaldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentte uyuşturucu kullanım oranının artan denetimler sonucu azaldığını açıkladı. Zehir tacirlerine yönelik operasyonların bir önceki yıla göre yüzde 45 arttığını belirten Çiçek, madde kullanımının ise yüzde 18 düştüğünü duyurdu. 

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  • 13.09.2022 10:43
  • Güncelleme: 13.09.2022 10:43
Operasyonlar arttı, madde kullanımı azaldı

Vali Gökmen Çiçek, KayseRadar, TV Kayseri ve Hunat TV’den ortak yayınlanan ‘Basın Konseyi’ programına telefonla bağlandı. Gazeteciler Mustafa Bayram, Mehmet Metiner ve Kürşat Açıkgöz’ün sorularını cevaplayan Çiçek, son zamanlarda artan uyuşturucu operasyonlarına dair önemli bilgiler paylaştı. 

Kent genelinde güvenliğin ve huzurun sağlanması için güven timi sayısını arttırdıklarını belirten Çiçek, özellikle uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadığını söyledi. Bu kapsamda uyuşturucu operasyonlarının da arttığına işaret eden Çiçek, “Geçen yıla göre madde kullanımda yüzde 18, operasyonlarda yüzde 45 artışımız var. 7 kilo metamfetamin (uyuşturucu) yakaladık.  Sivil kılıkta her yerde arkadaşlarımız çalışıyor. Kayseri’nin ıssız yerlerinde gezmeye çalışıyoruz. Hafta sonu parkları gezdik. Herkes şunu bilsin rahatça uyuşturucu satacağız sanmasın. Artık okul önlerinde ve diğer yerlere güven timleri koyduk. Geçen yıla göre güven timi sayısını 3 kat arttırdık. Teknolojinin bütün imkanlarını kullanıyoruz. Güven timlerinin ve kameraların sayısını çoğaltmak istiyoruz. Asayiş noktasında da yakında bir müjde verebiliriz” diye konuştu. 

‘KENT OLARAK DEPREM ve DİĞER AFETLERE HAZIRLIKLI OLMALIYIZ’

Kayseri’nin 3. derece deprem kuşağında olduğunu vurgulayan Vali Gökmen Çiçek, kentin deprem ve diğer afetlere karşı hazırlıklı olması gerektiğini de söyledi. Bu amaçla geniş katılımlı deprem tatbikatı yapıldığını anımsatan Çiçek, “Kayseri’de sağlık ekiplerimiz, arama kurtarma ekiplerimiz ile birlikte 3 bin kişinin katıldığı bunların 700 tanesi kamu görevlisi diğerleri ise gönüllülerden oluşan bir tatbikat gerçekleştirdik. Kayseri’de 5,8 büyüklüğünde bir deprem olursa nasıl etkileneceğini gördük. Biliyorsunuz Kayseri 3. deprem kuşağında. Bunun yanı sıra diğer afetlere de hazırlıklı olmamız gerekiyor” şeklinde konuştu. 

Vali Çiçek, Kartal Kavşağı’nda polislerin yaptığı uygulamaya katıldığını da belirterek egzoz patlatma şikayetleri aldıklarını ve bunun önüne geçmek için de çalışacaklarını sözlerine ekledi.

1ha

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