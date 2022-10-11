Operasyonla tarihi Tevrat kitabı ele geçirildi

Kayseri'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda Antik İbranice yazılı tarihi Tevrat kitabı ve koruma kabı bulundu.

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  • 11.10.2022 09:55
  • Güncelleme: 11.10.2022 09:55
Operasyonla tarihi Tevrat kitabı ele geçirildi

Toplanan istihbari bilgiler doğrultusunda Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İbranice yazılı Tevrat kitabı ve koruma kabının bir şüphelinin elinde olduğu bilgisine ulaşıldı. 

Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Amber Mahallesi’nde ekipler, şüphelinin içinde bulunduğu aracın önünü keserek durdurdu. Araçta yapılan aramada tarihi Tevrat ve bu kitabın konulduğu koruma kabı ele geçirildi. 

Tarihi kitaba el konurken, olayla ilgili şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

1ha

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