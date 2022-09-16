Onur Bulut'a milli davet
Yukatel Kayserisporlu futbolcu Onur Bulut, A Milli takımımızın Lüksemburg ve Fareo Adaları ile oynayacağı maç kadrosuna dahil edildi.
- 16.09.2022 15:40
- Güncelleme: 16.09.2022 15:40
A Millî Takımımızın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül'de İstanbul'da Lüksemburg ve 25 Eylül'de deplasmanda Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.
A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen kadroya Yukatel Kayserisporlu Onur Bulut’da dahil edildi. A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 18 Eylül Pazar günü saat 13.00'ten itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak.
1ha
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