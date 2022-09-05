Önce kurşunladı, sonra boğazını kesti

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde otobüs durağında beklerken husumetlisi tarafından kurşunlanan ve ardından boğazı kesilen şahıs hayatını kaybetti.

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  • 05.09.2022 14:30
  • Güncelleme: 05.09.2022 14:30
Önce kurşunladı, sonra boğazını kesti
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Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde otobüs durağında beklerken husumetlisi tarafından kurşunlanan ve ardından boğazı kesilen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ayvalı köyünde meydana gelen olayda. iddiaya göre daha önce husumetli olduğu İbrahim Akyürek’i (26) köy çıkışındaki otobüs durağında gören Dilaver A. (56) önce kurşun yağdırdı, daha sonra sığındığı evin bahçesinde İbrahim Akyürek’in boğazını kesti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde İbrahim Akyürek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Husumetlisini katleden Dilaver A. da olay yerine gelen jandarma ekiplerine suç aletleri ile birlikte teslim oldu.

Jandarma ekipleri cinayetin işlendiği ev çevresinde ve köyde geniş güvenlik önlemleri alırken ölen İbrahim Akyürek’in yakınları sinir krizi geçirdi. Olayın kendi evinde işlendiğini söyleyen Yaşar Akyürek, “İbrahim Akyürek Ürgüp’e gitmek için araç beklerken, kızın babası burada ateş ediyor. Yaralanan İbrahim Akyürek kaçarak benim eve sığınmaya çalışıyor. Benim evin bahçesinde yere yığılınca burada da boğazını keserek öldürmüş” dedi.

Olayın işlendiği köye gelen Ürgüp Kaymakam Vekili Olgun Önen de açıklamasında köylülere sağduyu çağrısında bulundu. Öner açıklamasında, “Bugün Ürgüp Ayvalık köyümüzde saat 11.10 sıralarında köyde yaşayan iki aile arasında meydana gelen bir olay sonrası maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Biz köyde her türlü güvenlik tedbirini aldık. Şu an aileler arasında devam eden bir sıkıntı yok. Savcılarımız olay yerinde incelemelerini yaptılar. Vuran şahıs şu an gözetim altında. Bundan sonraki süreçte bu köydeki huzurun devam etmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Bütün vatandaşlarımızı itidalli olmaya çağırıyoruz. Yaşanan kötü bir olaydı. Bundan sondaki süreçte bu olayı sürdürmemek. Devletimiz ve adli makamlarımız ile kolluk kuvvetlerimiz şu an için burada gerekli tedbirleri aldılar. Zanlı olayda kullandığı aletler ile birlikte kendisi olay yerinde teslim oldu” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından İbrahim Akyürek’in cenazesi Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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