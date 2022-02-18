Ömer Halisdemir Üniversitesi, Karma Organize Sanayi ile iş birliği yaptı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında, Niğde Valiliğinde gerçekleştirilen tören ile iş birliği protokolü imzalandı. Protokole Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adına Niğde Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Üniversite adına ise Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu imza attı. İmzalanan protokol ile, eğitim-öğretim ve araştırmaya ilişkin iş birliğinin geliştirilmesi ve bunun yerleştirilmesi üzere gerekli şartları düzenlemek, ilgili esas ve kuralları belirlemek, üniversite rektörlüğü ve Bor OSB Müdürlüğü’nün üniversite ile sanayi arasında kurulacak iş birliklerini birlikte ele almak, karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirmek, yapılacak çalışmalarda yenilikçi ürün ortaya konulmasında üniversitenin bilgi ve birikiminden yararlanmasını tesis etmek maksadıyla taraflar arasında sağlıklı bir iletişimin geliştirilerek iş birliğinin oluşturulmasına katkı sağlamak amaçlanıyor.

Ayrıca ilgili protokolün yürütülmesinde, Üniversite Rektörlüğü Teknoloji Transfer Ofisi ve Bor OSB’den Bölge Müdürlüğü Ofisleri, temas noktası olarak faaliyet gösterecekler.