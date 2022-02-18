Ömer Halisdemir Üniversitesi, Karma Organize Sanayi ile iş birliği yaptı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

PAYLAŞ
  • 18.02.2022 12:01
  • Güncelleme: 18.02.2022 12:01
Ömer Halisdemir Üniversitesi, Karma Organize Sanayi ile iş birliği yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında, Niğde Valiliğinde gerçekleştirilen tören ile iş birliği protokolü imzalandı. Protokole Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adına Niğde Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Üniversite adına ise Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu imza attı. İmzalanan protokol ile, eğitim-öğretim ve araştırmaya ilişkin iş birliğinin geliştirilmesi ve bunun yerleştirilmesi üzere gerekli şartları düzenlemek, ilgili esas ve kuralları belirlemek, üniversite rektörlüğü ve Bor OSB Müdürlüğü’nün üniversite ile sanayi arasında kurulacak iş birliklerini birlikte ele almak, karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirmek, yapılacak çalışmalarda yenilikçi ürün ortaya konulmasında üniversitenin bilgi ve birikiminden yararlanmasını tesis etmek maksadıyla taraflar arasında sağlıklı bir iletişimin geliştirilerek iş birliğinin oluşturulmasına katkı sağlamak amaçlanıyor.

Ayrıca ilgili protokolün yürütülmesinde, Üniversite Rektörlüğü Teknoloji Transfer Ofisi ve Bor OSB’den Bölge Müdürlüğü Ofisleri, temas noktası olarak faaliyet gösterecekler.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Vadi yatağında cansız bedeni bulunan Mansur, toprağa verildi

Vadi yatağında cansız bedeni bulunan Mansur, toprağa verildi

Kayseri'de bir firma, mağazasından alınan beyaz eşyaların 1 yıllık tüketimini karşılıyor

Kayseri’de bir firma, mağazasından alınan beyaz eşyaların 1 yıllık tüketimini karşılıyor

Toplanan yardım malzemeleri Suriye'ye gönderildi

Toplanan yardım malzemeleri Suriye'ye gönderildi

Erciyes'te Çek Kış Spor Günleri etkinliği

Erciyes’te Çek Kış Spor Günleri etkinliği

Kayseri'de aranan 10 kişi operasyonla yakalandı

Kayseri'de aranan 10 kişi operasyonla yakalandı

Ekmek zammı ertelendi

Ekmek zammı ertelendi

Çok Okunanlar
1
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

2
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

3
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

4
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

5
Dürüm fiyatları güncellendi

Dürüm fiyatları güncellendi

6
Sarraf Gülderdi, 'Altın yeni haftaya sakin başladı'

Sarraf Gülderdi, “Altın yeni haftaya sakin başladı”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu: 2 yaralı

Aracın çarptığı yaralı köpeğe polisler yardım etti

Aracın çarptığı yaralı köpeğe polisler yardım etti

DAHA FAZLA
Kayserili sporcu Kumsal Kayra, Wushu'da Türkiye Şampiyonu oldu

Kayserili sporcu Kumsal Kayra, Wushu'da Türkiye Şampiyonu oldu

İldem Akıl Küpü Kütüphanesi ve Eski Çınarlar Yaşam Merkezi açıldı

İldem Akıl Küpü Kütüphanesi ve Eski Çınarlar Yaşam Merkezi açıldı

Öğrencilere yetenek testi

Öğrencilere yetenek testi

Polis dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşı bilgilendirdi

Polis dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşı bilgilendirdi

İyi Partili Aker'den, MHP'lileri kızdıracak paylaşım

İyi Partili Aker’den, MHP’lileri kızdıracak paylaşım