Ömer Gülsoy da aynı yolla cevap verdi

Daha önce sosyal medya paylaşımlarıyla ‘şahsiyet’ ve ‘sadakat’ paylaşımları yapan MHP’li isimlere Gülsoy, ‘onurlu insanlar’ paylaşımıyla cevap verdi.

KTO Komite seçimleri 1 Ekim günü gerçekleştirildi. 41 komitenin tamamında seçime kırmızı listeyle giren Ömer Gülsoy kazandı. Seçilen komite üyelerinin katıldığı toplantıda yapılan görev dağılımı, Gülsoy ile MHP arasında ipleri kopardı. MHP grup kararı alarak, KTO yönetimindeki MHP kökenli kişiler istifa etti. İstifa etmeyenler ise kesin ihraç talebiyle parti disiplin kuruluna sevk edildi.

MHP’li isimler ile Ömer Gülsoy arasındaki gerilim, tarafların sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlara da yansıdı. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, 8 Ekim’de yaptığı “Sahteliğin tek panzehiri şahsiyetli olmak, şahsiyetli durmak, şahsiyetli davranmaktır” paylaşımı dikkat çekti. KTO Başkanı Ömer Gülsoy’a mesaj olarak algılandı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da, KTO’daki görev dağılımı sonrası yaptığı paylaşımda “İnsana sadâkat yaraşır görse de ikrah, Yardımcısıdır doğruların Hazret-i Allah...” paylaşımını yaptı. Seçimler boyunca her zaman Gülsoy’un yanında yer alan ve oyunu da Gülsoy ile birlikte kullanan Ersoy’un bu paylaşımı, aynı şekilde KTO Başkanı Ömer Gülsoy’a mesaj gibi algılandı. Bu yöndeki yorumları kabul etmeyen Ersoy, katıldığı bir televizyon programında, istifaların parti grup kararıyla alındığını ve uygulandığını, problemin ise her iki tarafın da yıpratılmadan çözülmesi gerektiğini söyledi.

GÜLSOY SESSİZLİĞİNİ CUMA MESAJIYLA BOZDU

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, bu konudaki sessizliğini Cuma mesajıyla bozdu. Kurumun sosyal medya hesabından da paylaşılan mesajda Gülsoy, “Onurlu insanlar, hep aynı çizgide yürürler. Bu yüzden duruşları hiç bozulmaz... Selam ve dua ile hayırlı cumalar” ifadelerine yer verdi. Gülsoy’un ‘Onurlu insanlar’ paylaşımı da, MHP’li isimlere cevap olarak yorumlandı.